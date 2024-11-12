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Новости Война
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Передавал россиянам боевые позиции защитников Купянска: СБУ задержала корректировщика

На Харківщині затримано коригувальника РФ по оборонцях Куп’янська

На Харьковщине задержан агент ФСБ, который корректировал удары по украинским защитникам, которые обороняют Купянск.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Основными целями врага были штабы, укрепрайоны и огневые позиции ВСУ во фронтовой зоне.

"Корректировщиком оказался местный безработный, которого фсб "заметила" из-за его прокремлевских комментариев в российских Телеграм-каналах. После вербовки предатель обходил райцентр и прилегающую территорию, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников. За каждую "слитую" локацию Сил обороны оккупанты обещали денежное вознаграждение, но средств от врага агент так и не дождался", - говорится в сообщении.

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Корректировщик заблаговременно разоблачен и задержан в своем доме.

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с ФСБ.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19855) Харьковщина (5577) Купянск (615)


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Коли вже ці колоборанти виздихають ? якщо не розстрілювати цю мерзоту то сворити їм такі умови що б вони кожен благали про смерть .
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12.11.2024 10:29 Ответить
Куп"янськ це вотчина Партії регіонів та мера-зрадника.
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12.11.2024 11:04 Ответить
доцільніше, щоб його розстріляли, ніж платити податки на перловку для цієї скотини
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12.11.2024 11:33 Ответить
Причому при спробі втекти бо імпотентні організації наподобі "Червоного Христа", яким пофіг на умови тримання а то і розстрілів наших полонених воїнів, будуть з усіх прасок звинувачувати нас в не гуманності.
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12.11.2024 11:54 Ответить
 
 