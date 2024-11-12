Передавал россиянам боевые позиции защитников Купянска: СБУ задержала корректировщика
На Харьковщине задержан агент ФСБ, который корректировал удары по украинским защитникам, которые обороняют Купянск.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Основными целями врага были штабы, укрепрайоны и огневые позиции ВСУ во фронтовой зоне.
"Корректировщиком оказался местный безработный, которого фсб "заметила" из-за его прокремлевских комментариев в российских Телеграм-каналах. После вербовки предатель обходил райцентр и прилегающую территорию, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников. За каждую "слитую" локацию Сил обороны оккупанты обещали денежное вознаграждение, но средств от врага агент так и не дождался", - говорится в сообщении.
Корректировщик заблаговременно разоблачен и задержан в своем доме.
Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с ФСБ.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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