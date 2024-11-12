Угрозы бойцам подразделения "Асгард" со стороны госслужащего Дмитриева: Начата дополнительная проверка инцидента, - Сухопутные войска
Командование Сухопутных войск ВСУ начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между государственным служащим, советником командующего Сухопутными войсками Александра Дмитриева (Тихохода) и военнослужащими из группы "Асгард".
Об этом сообщила пресс-служба командования, передает Цензор.НЕТ.
"Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, детально изучив выводы Главного управления военной службы правопорядка ВСУ, и учитывая их предложения, начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между государственным служащим Дмитриевым А.В. и военнослужащими группы "Асгард", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспристрастные меры дополнительной проверки одновременно начаты в отношении всех фигурантов инцидента. В частности, в отношении Дмитриева, согласно части 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия.
В то же время на основании абзаца 15 пункта 1 раздела II Порядка проведения служебного расследования в Вооруженных силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 21.11.2017 № 608, начато служебное расследование с целью уточнения причин и условий, способствовавших правонарушению и установления степени вины военнослужащих.
"Информация по результатам будет предоставлена дополнительно. Просим общество, до момента обнародования результатов дополнительной проверки, воздержаться от преждевременных выводов относительно инцидента между государственным служащим и военнослужащими из группы "Асгард", - добавили в командовании.
Что предшествовало?
Напомним, ранее военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В свою очередь в комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".
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який хотів віддавати їм накази.
Не дивно, що ми усюди програємо, сирський понаставляв усюди генералів яких цікавлять лише "бабки". Де там 5-ти зірковий генерал академії ткачук? Сховали в штабі оту/осу?
Отака війна.
p.s. Через роки чи десятиліття історики назвуть нашу війну - дивною, чи якось схоже, на кшталт дивної війни у другій світовій.
А чо, Зє-можна, а Сирку - ні?
Зацарював кацап- "крємльовскій курсант". Наблизив до себе кацапів...