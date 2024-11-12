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Новости
13 011 24

Угрозы бойцам подразделения "Асгард" со стороны госслужащего Дмитриева: Начата дополнительная проверка инцидента, - Сухопутные войска

Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем, радником командувача Сухопутних військ Олександра Дмітрієва  (Тихохода) та військовослужбовцями з групи

Командование Сухопутных войск ВСУ начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между государственным служащим, советником командующего Сухопутными войсками Александра Дмитриева (Тихохода) и военнослужащими из группы "Асгард".

Об этом сообщила пресс-служба командования, передает Цензор.НЕТ.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, детально изучив выводы Главного управления военной службы правопорядка ВСУ, и учитывая их предложения, начало дополнительную проверку обстоятельств инцидента между государственным служащим Дмитриевым А.В. и военнослужащими группы "Асгард", - говорится в сообщении.

Отмечается, что беспристрастные меры дополнительной проверки одновременно начаты в отношении всех фигурантов инцидента. В частности, в отношении Дмитриева, согласно части 1 статьи 68 Закона Украины "О государственной службе", открыто дисциплинарное производство и создана дисциплинарная комиссия.

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В то же время на основании абзаца 15 пункта 1 раздела II Порядка проведения служебного расследования в Вооруженных силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 21.11.2017 № 608, начато служебное расследование с целью уточнения причин и условий, способствовавших правонарушению и установления степени вины военнослужащих.

"Информация по результатам будет предоставлена дополнительно. Просим общество, до момента обнародования результатов дополнительной проверки, воздержаться от преждевременных выводов относительно инцидента между государственным служащим и военнослужащими из группы "Асгард", - добавили в командовании.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее военные группы "Асгард" подразделения "Очі" сообщили об угрозах и унижении достоинства со стороны Александра Дмитриева (Тихохода), который представляется советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В свою очередь в комментариях к сообщению относительно заявления военных Дмитриев опроверг обвинения. Он заявил, что "эта провокация давно спрогнозирована".

Автор: 

угрозы (850) военнослужащие (6102) ВСУ (6548)


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Топ комментарии
+23
Я думаю, що військові не просто так взяли і виклали відео зі скаргою на простого цивільного. Яким боком якийсь хєр з бугра може наказувати щось військовим?
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12.11.2024 19:43
+19
Вгодована свиняча пика погрожувала бійцям, проти бійців розпочато розслідування....українська класика
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12.11.2024 19:44
+15
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12.11.2024 19:40
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12.11.2024 19:40 Ответить
Мц... а хiба так можна, мдя...
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12.11.2024 19:57 Ответить
Я думаю, що військові не просто так взяли і виклали відео зі скаргою на простого цивільного. Яким боком якийсь хєр з бугра може наказувати щось військовим?
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12.11.2024 19:43 Ответить
Якесь ванюшко. Харя вгодована. Харашо кушаєт, мала валнуєцца.
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12.11.2024 19:43 Ответить
Вгодована свиняча пика погрожувала бійцям, проти бійців розпочато розслідування....українська класика
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12.11.2024 19:44 Ответить
у пацюка криша зЇхала та покинула її напризволящу... буквально всцалась...
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12.11.2024 22:12 Ответить
Зрозуміло, що Павлюк винятково тупий, якщо потребує цивільного радника в військових питаннях. Ну і Дмітрієв в кращих совєтських (російських) традиціях: "слушать сюда казлы. Я от имени и по поручению буду учить вас военному делу настоящим образом...", і таки нарвався.
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12.11.2024 19:49 Ответить
Проти військових щось я не зрозумів. Що перевіряти якщо вони послали цивільного
який хотів віддавати їм накази.
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12.11.2024 19:53 Ответить
Подметил следующую тенденцию... Крепко ссорятся гражданские с ТЦКашникам, военные с передовой с ТЦКашниками, а в данном случае военные с передовой с работником госаппарата... - это же звенья одной и той же цепи. Але ж бо, стидаюся запитати, ондого, так хто ж за всим цим стоiть, вiдпрацьовуючи пыня-методичку.
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12.11.2024 20:03 Ответить
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12.11.2024 20:03 Ответить
а після слів "и встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!", він міг би разом з рамою вікна в форточку вилєтєть ))
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12.11.2024 20:07 Ответить
Невже хтось іще вірить в рожеві поні?
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12.11.2024 20:50 Ответить
Якесь годований прикацаплений ********
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12.11.2024 21:39 Ответить
Журналісти пишуть, що цей хрін хоче впарити військовим якесь своє ПО, замість того яким вже користуються. Певно має з цього зиск.
Не дивно, що ми усюди програємо, сирський понаставляв усюди генералів яких цікавлять лише "бабки". Де там 5-ти зірковий генерал академії ткачук? Сховали в штабі оту/осу?
Отака війна.
p.s. Через роки чи десятиліття історики назвуть нашу війну - дивною, чи якось схоже, на кшталт дивної війни у другій світовій.
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12.11.2024 21:59 Ответить
От пожинаємо плоди голосуванняна на виборах за квартал 95 та коміка! Хлопці не розуміються взагалі в державоустрої, армії і так далі, понабирали в радники, на посади колишніх з ПР та антиукраїнську всяку наволоч, а ті грають на руку ворогам! Нажаль виборці янелоха так і не зрозуміли, що вони натворили!
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13.11.2024 08:52 Ответить
Цікаво а шо воно, як він міг потрапити на цю сінекуру під час війни, за яки такі заслуги оце тема для наших журналістів. Чекаю другу серію в ній мабуть і буде саме цікаво. Наприклад як дебіл росіянін Гогі став зам МВС. І як виявилось неочікувано від боневтіка, він знову призначив на державну посаду по знайомсту, бо Гогі хахаль його секретарши Маши незмінної подруги з 95 кварталу, та ще і друг Буданова, та ще і все це кодло жило в одній хаті отжатій у бандюка. Весело було читати поржали і що, а нічого взагалі, Буданов на місці, Боневтік на місці, Маша на місці, Гогі кажуть вже радник Буданова. Халява продовжуеться !
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13.11.2024 09:32 Ответить
Сєпар наїжджає на ЗСУ з мовчазної згоди Єрмака і Зеленського!
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13.11.2024 09:35 Ответить
Скільки ж падлюк у нас! Всюди!!!
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13.11.2024 10:02 Ответить
Дмітрієв = єрмак 2.0?
А чо, Зє-можна, а Сирку - ні?
Зацарював кацап- "крємльовскій курсант". Наблизив до себе кацапів...
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13.11.2024 11:00 Ответить
Депутата на палю!!
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13.11.2024 11:40 Ответить
Я офіцер не останньої ланки й прослужив дуже багато років. Я не можу зрозуміти, накуя командувачу Сухопутних військ радник, та ще й цивільний. А що робить його штаб?

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13.11.2024 13:16 Ответить
... видно що патужний рішала
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13.11.2024 13:35 Ответить
 
 