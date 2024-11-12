Погрози бійцям підрозділу "Асгард" з боку держслужбовця Дмітрієва: Розпочато додаткову перевірку інциденту, - Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем, радником командувача Сухопутних військ Олександром Дмітрієвим (Тихохода) та військовослужбовцями з групи "Асгард".

Про це повідомила пресслужба командування, передає Цензор.НЕТ.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, детально вивчивши висновки Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ, та врахувавши їх пропозиції, розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Дмітрієвим О.В. та військовослужбовцями групи "Асгард", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно розпочаті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва, відповідно до частини 1 статті 68 Закону України "Про державну службу", відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.

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Водночас на підставі абзацу 15 пункту 1 розділу II Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 608, розпочато службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців.

"Інформацію за результатами буде надано додатково. Просимо суспільство, до моменту оприлюднення результатів додаткової перевірки, утриматись від завчасних висновків стосовно інциденту між державним службовцем та військовослужбовцями із групи "Асгард", - додали у командуванні.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше військові групи "Асгард" підрозділу "Очі" повідомили про погрози та приниження гідності з боку Олександра Дмітрієва (Тихохода), який представляється радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Своєю чергою у коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована".