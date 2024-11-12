УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8007 відвідувачів онлайн
Новини
13 011 24

Погрози бійцям підрозділу "Асгард" з боку держслужбовця Дмітрієва: Розпочато додаткову перевірку інциденту, - Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем, радником командувача Сухопутних військ Олександра Дмітрієва  (Тихохода) та військовослужбовцями з групи

Командування Сухопутних військ ЗСУ розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем, радником командувача Сухопутних військ Олександром Дмітрієвим (Тихохода) та військовослужбовцями з групи "Асгард".

Про це повідомила пресслужба командування, передає Цензор.НЕТ.

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, детально вивчивши висновки Головного управління військової служби правопорядку ЗСУ, та врахувавши їх пропозиції, розпочало додаткову перевірку обставин інциденту між державним службовцем Дмітрієвим О.В. та військовослужбовцями групи "Асгард", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що неупереджені заходи додаткової перевірки одночасно розпочаті стосовно всіх фігурантів інциденту. Зокрема, щодо Дмітрієва, відповідно до частини 1 статті 68 Закону України "Про державну службу", відкрито дисциплінарне провадження та створено дисциплінарну комісію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ініційовано проведення службового розслідування щодо звернення бійців підрозділу "Асгард" стосовно погроз з боку радника командувача Сухопутних військ Дмітрієва, - Павлюк

Водночас на підставі абзацу 15 пункту 1 розділу II Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 608, розпочато службове розслідування з метою уточнення причин та умов, що сприяли правопорушенню та встановлення ступеня вини військовослужбовців.

"Інформацію за результатами буде надано додатково. Просимо суспільство, до моменту оприлюднення результатів додаткової перевірки, утриматись від завчасних висновків стосовно інциденту між державним службовцем та військовослужбовцями із групи "Асгард", - додали у командуванні.

Читайте також: За прикладом інших країн: Умєров запропонував Естонії озброїти та навчити одну із бригад ЗСУ 

Що передувало? 

Нагадаємо, раніше військові групи "Асгард" підрозділу "Очі" повідомили про погрози та приниження гідності з боку Олександра Дмітрієва (Тихохода), який представляється радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. Своєю чергою у коментарях до допису щодо заяви військових Дмітрієв заперечив звинувачення. Він заявив, що "ця провокація давно спрогнозована".

Автор: 

погрози (487) військовослужбовці (4723) ЗСУ (7513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Я думаю, що військові не просто так взяли і виклали відео зі скаргою на простого цивільного. Яким боком якийсь хєр з бугра може наказувати щось військовим?
показати весь коментар
12.11.2024 19:43
+19
Вгодована свиняча пика погрожувала бійцям, проти бійців розпочато розслідування....українська класика
показати весь коментар
12.11.2024 19:44
+15
показати весь коментар
12.11.2024 19:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.11.2024 19:40 Відповісти
Мц... а хiба так можна, мдя...
показати весь коментар
12.11.2024 19:57 Відповісти
Я думаю, що військові не просто так взяли і виклали відео зі скаргою на простого цивільного. Яким боком якийсь хєр з бугра може наказувати щось військовим?
показати весь коментар
12.11.2024 19:43 Відповісти
Якесь ванюшко. Харя вгодована. Харашо кушаєт, мала валнуєцца.
показати весь коментар
12.11.2024 19:43 Відповісти
Вгодована свиняча пика погрожувала бійцям, проти бійців розпочато розслідування....українська класика
показати весь коментар
12.11.2024 19:44 Відповісти
у пацюка криша зЇхала та покинула її напризволящу... буквально всцалась...
показати весь коментар
12.11.2024 22:12 Відповісти
Зрозуміло, що Павлюк винятково тупий, якщо потребує цивільного радника в військових питаннях. Ну і Дмітрієв в кращих совєтських (російських) традиціях: "слушать сюда казлы. Я от имени и по поручению буду учить вас военному делу настоящим образом...", і таки нарвався.
показати весь коментар
12.11.2024 19:49 Відповісти
Проти військових щось я не зрозумів. Що перевіряти якщо вони послали цивільного
який хотів віддавати їм накази.
показати весь коментар
12.11.2024 19:53 Відповісти
Подметил следующую тенденцию... Крепко ссорятся гражданские с ТЦКашникам, военные с передовой с ТЦКашниками, а в данном случае военные с передовой с работником госаппарата... - это же звенья одной и той же цепи. Але ж бо, стидаюся запитати, ондого, так хто ж за всим цим стоiть, вiдпрацьовуючи пыня-методичку.
показати весь коментар
12.11.2024 20:03 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2024 20:03 Відповісти
а після слів "и встать, когда с тобой разговаривает подпоручик!", він міг би разом з рамою вікна в форточку вилєтєть ))
показати весь коментар
12.11.2024 20:07 Відповісти
Невже хтось іще вірить в рожеві поні?
показати весь коментар
12.11.2024 20:50 Відповісти
Якесь годований прикацаплений ********
показати весь коментар
12.11.2024 21:39 Відповісти
Журналісти пишуть, що цей хрін хоче впарити військовим якесь своє ПО, замість того яким вже користуються. Певно має з цього зиск.
Не дивно, що ми усюди програємо, сирський понаставляв усюди генералів яких цікавлять лише "бабки". Де там 5-ти зірковий генерал академії ткачук? Сховали в штабі оту/осу?
Отака війна.
p.s. Через роки чи десятиліття історики назвуть нашу війну - дивною, чи якось схоже, на кшталт дивної війни у другій світовій.
показати весь коментар
12.11.2024 21:59 Відповісти
От пожинаємо плоди голосуванняна на виборах за квартал 95 та коміка! Хлопці не розуміються взагалі в державоустрої, армії і так далі, понабирали в радники, на посади колишніх з ПР та антиукраїнську всяку наволоч, а ті грають на руку ворогам! Нажаль виборці янелоха так і не зрозуміли, що вони натворили!
показати весь коментар
13.11.2024 08:52 Відповісти
Цікаво а шо воно, як він міг потрапити на цю сінекуру під час війни, за яки такі заслуги оце тема для наших журналістів. Чекаю другу серію в ній мабуть і буде саме цікаво. Наприклад як дебіл росіянін Гогі став зам МВС. І як виявилось неочікувано від боневтіка, він знову призначив на державну посаду по знайомсту, бо Гогі хахаль його секретарши Маши незмінної подруги з 95 кварталу, та ще і друг Буданова, та ще і все це кодло жило в одній хаті отжатій у бандюка. Весело було читати поржали і що, а нічого взагалі, Буданов на місці, Боневтік на місці, Маша на місці, Гогі кажуть вже радник Буданова. Халява продовжуеться !
показати весь коментар
13.11.2024 09:32 Відповісти
Сєпар наїжджає на ЗСУ з мовчазної згоди Єрмака і Зеленського!
показати весь коментар
13.11.2024 09:35 Відповісти
Скільки ж падлюк у нас! Всюди!!!
показати весь коментар
13.11.2024 10:02 Відповісти
Дмітрієв = єрмак 2.0?
А чо, Зє-можна, а Сирку - ні?
Зацарював кацап- "крємльовскій курсант". Наблизив до себе кацапів...
показати весь коментар
13.11.2024 11:00 Відповісти
Депутата на палю!!
показати весь коментар
13.11.2024 11:40 Відповісти
Я офіцер не останньої ланки й прослужив дуже багато років. Я не можу зрозуміти, накуя командувачу Сухопутних військ радник, та ще й цивільний. А що робить його штаб?

показати весь коментар
13.11.2024 13:16 Відповісти
... видно що патужний рішала
показати весь коментар
13.11.2024 13:35 Відповісти
 
 