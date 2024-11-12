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Нацбанк не видит российского бенефициара казино Pin-UP и угрозы от его деятельности в Украине, - Плинский

pin-up

Национальный банк Украины руководствуется двойными стандартами в вопросе применения санкций к российским казино. Регулятор выбирает "не видеть" российские корни и преступную деятельность казино Pin-UP, принадлежащего российскому олигарху Дмитрию Пунину.

Об этом в Facebook написал журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист опубликовал письмо НБУ от 2023 года, которое предшествовало применению СНБО санкций в отношении платежной системы SIA "ROYAL PAY EUROPE", конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Российской Федерации, а сама компания могла использоваться для обхода международных санкций и финансирования государства-агрессора. В письме Нацбанк указывает, что полностью поддерживает применение ограничений к этой компании.

"С одной стороны, Нацбанк, на примере "ROYAL PAY EUROPE", прекрасно видит российских бенефициаров, видит информацию в СМИ, видит информацию от ОГП и четко констатирует наличие угрозы от деятельности такой компании в Украине, поэтому предлагает ввести санкции СНБО. Но с другой стороны, НБУ не видит того же в деятельности российского онлайн-казино Pin-UP и его конечного бенефициара Дмитрия Пунина, который за выведенные из Украины деньги уже скупил половину Кипра", - написал Плинский.

По его мнению, Нацбанк предпочитает не замечать прямых доказательств вывода почти 300 млн грн на кипрскую компанию, бенефициаром которой является россиянин Пунин. Pin-UP официально признано российским Правительством, которое за подписью премьера Дениса Шмыгаля передало в управление АРМА арестованные 2 миллиарда российских денег на закупку ОВГЗ. Поэтому введение санкций и национализация активов Pin-UP является единственным правильным шагом, считает журналист.

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"Но НБУ этот шаг никак не решится сделать... Так вы тогда выйдите и скажите украинцам, что у вас есть перечень "хороших русских" против которых вводить санкции нельзя. Что их бизнес - это немного и ваш бизнес. Мы же поймем. Возможно. Но нам и этого не говорят. Просто молчат" - написал Плинский.

В заметке он назвал имена должностных лиц НБУ, от решения которых зависит дальнейшая судьба российского Pin-UP в Украине: заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник, Анна Липская из Департамента финансового мониторинга НБУ, Александр Царевский из Управления санкционной политики, Александр Зима из Юридического департамента, Александр Паламарчук из Департамента безопасности, Оксана Ковалева из Офиса Правления НБУ. Плинский призвал их к немедленной реакции.

Как сообщалось ранее, 25 октября 2024 года судья Печерского районного суда Киева Светлана Смык приняла решение о немедленном возвращении ранее заблокированных 2,6 млрд грн российскому олигарху, владельцу онлайн-казино Pin-UP Дмитрию Пунину.

Автор: 

казино (136) НБУ (4833) санкции (11258) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+5
Доляри їм очі засліпили.
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12.11.2024 19:38
+2
Банда Єрмака-Зеленського старається виконувати Оманські домовленості з ****** і москалями.
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12.11.2024 20:15
+1
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12.11.2024 19:43
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Доляри їм очі засліпили.
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12.11.2024 19:38 Ответить
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12.11.2024 19:43 Ответить
Мафия
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12.11.2024 19:46 Ответить
Нацбанк взагалі на мирську суєту не звертає уваги, бо НЄБОЖИТЕЛЬ бл...
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12.11.2024 19:53 Ответить
Хто б сумнівався що воно не бачить. Зацікавленість певних осіб аж зашкалює, все інше - єто другоє та обговоренню не підлягає. Кому не подобається - вийди геть розбійник (с).
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12.11.2024 20:05 Ответить
Банда Єрмака-Зеленського старається виконувати Оманські домовленості з ****** і москалями.
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12.11.2024 20:15 Ответить
Бабло перемагає......
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12.11.2024 20:43 Ответить
А як ми сподівались, що гральний бізнес наповнить бюджет країни... А як красиво нам обіцяли...
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12.11.2024 21:13 Ответить
Бенефеціар Pin-UP вбивав чеченців, відчепіться.
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12.11.2024 22:58 Ответить
Як наказав наш вялікій Зельоний Вошдь - кацапи теж люди, вони до нас з казином нє прідут!
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12.11.2024 23:50 Ответить
Хочеться спросить, что больше налоги или прибыль, и во сколько раз, и в чей карман она идет ???
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13.11.2024 12:45 Ответить
 
 