Ломбардам запретили принимать дроны и тепловизоры

Банкам и небанковским учреждениям от завтра запрещено принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.

Соответствующее решение принял Национальный банк Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями)", - сказано в сообщении.

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Запрет ввели во исполнение решения СНБО от 20 апреля по противодействию игромании среди военнослужащих.

Запрет вступит в силу с 4 мая 2024 года.

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Запрет азартных игр для военных

Напомним, 29 марта 2024 года на сайте президента Украины за несколько часов собрала нужные для рассмотрения 25 000 голосов петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино для военных.

Ее автор - военный 59 бригады Павел Петриченко - просил, среди прочего, запретить ломбардам принимать дроны и тепловизоры от военных.

15 апреля Петриченко погиб на фронте, а через пять дней СНБО принял решение "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".