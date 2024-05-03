Ломбардам запретили принимать дроны и тепловизоры
Банкам и небанковским учреждениям от завтра запрещено принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.
Соответствующее решение принял Национальный банк Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями)", - сказано в сообщении.
Запрет ввели во исполнение решения СНБО от 20 апреля по противодействию игромании среди военнослужащих.
Запрет вступит в силу с 4 мая 2024 года.
Запрет азартных игр для военных
Напомним, 29 марта 2024 года на сайте президента Украины за несколько часов собрала нужные для рассмотрения 25 000 голосов петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино для военных.
Ее автор - военный 59 бригады Павел Петриченко - просил, среди прочего, запретить ломбардам принимать дроны и тепловизоры от военных.
15 апреля Петриченко погиб на фронте, а через пять дней СНБО принял решение "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
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все заборонити! обмотати колючим дротом! ходити строєм! славити владу!
чи ви думаєте, що заборона офіційним ломбардам зупинить ігроманів?
це, гроьбаний тупорилий сов'єтський союз, все забороняти.
Вони працюють на злодіїв,наркоманів,
та тих,хто не звик сам заробляти,живе
за рахунок грабованого.
А оскільки заборонили лише ті, що подвійного використання, то виходить що купу дорогого обладнання як і раніше будуть приймати.