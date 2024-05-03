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Ломбардам запретили принимать дроны и тепловизоры

Безпілотники й тепловізори не можна здати в ломбард

Банкам и небанковским учреждениям от завтра запрещено принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие подобные товары двойного использования.

Соответствующее решение принял Национальный банк Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями)", - сказано в сообщении.

Смотрите: В Украине заблокировано более 2500 сайтов с азартными играми. ИНФОГРАФИКА

Запрет ввели во исполнение решения СНБО от 20 апреля по противодействию игромании среди военнослужащих.

Запрет вступит в силу с 4 мая 2024 года.

Также читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в интернете

Запрет азартных игр для военных

Напомним, 29 марта 2024 года на сайте президента Украины за несколько часов собрала нужные для рассмотрения 25 000 голосов петиция с требованием ограничить работу онлайн-казино для военных.

Ее автор - военный 59 бригады Павел Петриченко - просил, среди прочего, запретить ломбардам принимать дроны и тепловизоры от военных.

15 апреля Петриченко погиб на фронте, а через пять дней СНБО принял решение "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Автор: 

ломбард (26) НБУ (4833) азартные игры (128) дроны (3845)


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Топ комментарии
+7
Гарно подумав - перед тим як це писать? Казали поліцаї - близько половини майна в ломбардах - КРАДЕНЕ! Або на підприємствах чи в установах (в тому числі і в в/ч) Або у власних сім"ях А то і просто КРАДЕНЕ у людей Тобто це - джерело біди для людей!
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03.05.2024 16:04
+5
Нє, хай краще одні по копійці збирають і закупляють, а інші ушлі мудаки несуть в ломбард. Бо то волонтерський безхоз.
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03.05.2024 16:03
+5
Ломбарди взагалі треба заборонити.
Вони працюють на злодіїв,наркоманів,
та тих,хто не звик сам заробляти,живе
за рахунок грабованого.
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03.05.2024 16:08
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Правила форума Совет форумчан
всьо правильно!
все заборонити! обмотати колючим дротом! ходити строєм! славити владу!
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03.05.2024 15:59 Ответить
Нє, хай краще одні по копійці збирають і закупляють, а інші ушлі мудаки несуть в ломбард. Бо то волонтерський безхоз.
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03.05.2024 16:03 Ответить
Гарно подумав - перед тим як це писать? Казали поліцаї - близько половини майна в ломбардах - КРАДЕНЕ! Або на підприємствах чи в установах (в тому числі і в в/ч) Або у власних сім"ях А то і просто КРАДЕНЕ у людей Тобто це - джерело біди для людей!
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03.05.2024 16:04 Ответить
Так це довести потрібно. Нехай поліція працює
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03.05.2024 16:14 Ответить
Поліцаї від ломбардів "мають часточку" - точно так само як від скупників краденого (бариг) сутенерів чи наркодилерів
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03.05.2024 16:16 Ответить
Та я це знаю. Тому заборона якось кострубато виглядає
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03.05.2024 16:18 Ответить
Гришо, дрони і тепловізори в ломбарди несуть армійські ігромани.
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03.05.2024 16:32 Ответить
ну от. хай держава викуповує за копійки дрони і тепловізори.
чи ви думаєте, що заборона офіційним ломбардам зупинить ігроманів?

це, гроьбаний тупорилий сов'єтський союз, все забороняти.
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03.05.2024 16:41 Ответить
А кто знает,сколько в ломбарде тепловизор стоит??Нужно брать для побега,пока еще сдают по дешевке
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03.05.2024 16:08 Ответить
Ломбарди взагалі треба заборонити.
Вони працюють на злодіїв,наркоманів,
та тих,хто не звик сам заробляти,живе
за рахунок грабованого.
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03.05.2024 16:08 Ответить
З дронами ще ясно, вони наче у списку є. Але от тепловізорів у тому списку я не бачу. Правда, через пошук у тексті, у ньому все ж 350+ сторінок. Тепловізійних прицілів там взагалі не може бути, бо у контексті "здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів" приціли підпадають під військове призначення, а не подвійне використання. Там свій список. При цьому цей список ніяк не регулює обіг товарів всередині країни, лише переміщення через кордон.
А оскільки заборонили лише ті, що подвійного використання, то виходить що купу дорогого обладнання як і раніше будуть приймати.
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03.05.2024 16:14 Ответить
А слабо забовʼязати власників ломбардів здавати дрони та візори до ЗСУ. Думаю що в них охота до викупу таких речей у аватарів,синяків, нарікав та крадїв відпаде відразу.
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03.05.2024 17:14 Ответить
 
 