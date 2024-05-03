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Ломбардам заборонили приймати дрони й тепловізори

Безпілотники й тепловізори не можна здати в ломбард

Банкам та небанківським установам від завтра заборонено приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.

Відповідне рішення ухвалив Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - сказано в повідомленні.

Дивіться: В Україні заблоковано понад 2500 сайтів із азартними іграми. ІНФОГРАФІКА

Заборону ввели на виконання рішення РНБО від 20 квітня щодо протидії ігроманії серед військовослужбовців.

Заборона набере чинності з 4 травня 2024 року.

Також читайте: Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор в інтернеті

Заборона азартних ігор для військових

Нагадаємо, 29 березня 2024 року на сайті президента України за кілька годин зібрала потрібні для розгляду 25 000 голосів петиція з вимогою обмежити роботу онлайн-казино для військових.

Її автор - військовий 59 бригади Павло Петриченко - просив, з-поміж іншого, заборонити ломбардам приймати дрони й тепловізори від військових.

15 квітня Петриченко загинув на фронті, а через п'ять днів РНБО ухвалила рішення "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".

Автор: 

ломбард (112) НБУ (10337) азартні ігри (276) дрони (4624)


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Топ коментарі
+7
Гарно подумав - перед тим як це писать? Казали поліцаї - близько половини майна в ломбардах - КРАДЕНЕ! Або на підприємствах чи в установах (в тому числі і в в/ч) Або у власних сім"ях А то і просто КРАДЕНЕ у людей Тобто це - джерело біди для людей!
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03.05.2024 16:04
+5
Нє, хай краще одні по копійці збирають і закупляють, а інші ушлі мудаки несуть в ломбард. Бо то волонтерський безхоз.
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03.05.2024 16:03
+5
Ломбарди взагалі треба заборонити.
Вони працюють на злодіїв,наркоманів,
та тих,хто не звик сам заробляти,живе
за рахунок грабованого.
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03.05.2024 16:08
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всьо правильно!
все заборонити! обмотати колючим дротом! ходити строєм! славити владу!
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03.05.2024 15:59 Відповісти
Нє, хай краще одні по копійці збирають і закупляють, а інші ушлі мудаки несуть в ломбард. Бо то волонтерський безхоз.
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03.05.2024 16:03 Відповісти
Гарно подумав - перед тим як це писать? Казали поліцаї - близько половини майна в ломбардах - КРАДЕНЕ! Або на підприємствах чи в установах (в тому числі і в в/ч) Або у власних сім"ях А то і просто КРАДЕНЕ у людей Тобто це - джерело біди для людей!
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03.05.2024 16:04 Відповісти
Так це довести потрібно. Нехай поліція працює
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03.05.2024 16:14 Відповісти
Поліцаї від ломбардів "мають часточку" - точно так само як від скупників краденого (бариг) сутенерів чи наркодилерів
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03.05.2024 16:16 Відповісти
Та я це знаю. Тому заборона якось кострубато виглядає
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03.05.2024 16:18 Відповісти
Гришо, дрони і тепловізори в ломбарди несуть армійські ігромани.
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03.05.2024 16:32 Відповісти
ну от. хай держава викуповує за копійки дрони і тепловізори.
чи ви думаєте, що заборона офіційним ломбардам зупинить ігроманів?

це, гроьбаний тупорилий сов'єтський союз, все забороняти.
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03.05.2024 16:41 Відповісти
А кто знает,сколько в ломбарде тепловизор стоит??Нужно брать для побега,пока еще сдают по дешевке
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03.05.2024 16:08 Відповісти
Ломбарди взагалі треба заборонити.
Вони працюють на злодіїв,наркоманів,
та тих,хто не звик сам заробляти,живе
за рахунок грабованого.
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03.05.2024 16:08 Відповісти
З дронами ще ясно, вони наче у списку є. Але от тепловізорів у тому списку я не бачу. Правда, через пошук у тексті, у ньому все ж 350+ сторінок. Тепловізійних прицілів там взагалі не може бути, бо у контексті "здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів" приціли підпадають під військове призначення, а не подвійне використання. Там свій список. При цьому цей список ніяк не регулює обіг товарів всередині країни, лише переміщення через кордон.
А оскільки заборонили лише ті, що подвійного використання, то виходить що купу дорогого обладнання як і раніше будуть приймати.
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03.05.2024 16:14 Відповісти
А слабо забовʼязати власників ломбардів здавати дрони та візори до ЗСУ. Думаю що в них охота до викупу таких речей у аватарів,синяків, нарікав та крадїв відпаде відразу.
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03.05.2024 17:14 Відповісти
 
 