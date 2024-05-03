Ломбардам заборонили приймати дрони й тепловізори

Банкам та небанківським установам від завтра заборонено приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.

Відповідне рішення ухвалив Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - сказано в повідомленні.

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Заборону ввели на виконання рішення РНБО від 20 квітня щодо протидії ігроманії серед військовослужбовців.

Заборона набере чинності з 4 травня 2024 року.

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Заборона азартних ігор для військових

Нагадаємо, 29 березня 2024 року на сайті президента України за кілька годин зібрала потрібні для розгляду 25 000 голосів петиція з вимогою обмежити роботу онлайн-казино для військових.

Її автор - військовий 59 бригади Павло Петриченко - просив, з-поміж іншого, заборонити ломбардам приймати дрони й тепловізори від військових.

15 квітня Петриченко загинув на фронті, а через п'ять днів РНБО ухвалила рішення "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".