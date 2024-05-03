Ломбардам заборонили приймати дрони й тепловізори
Банкам та небанківським установам від завтра заборонено приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші подібні товари подвійного використання.
Відповідне рішення ухвалив Національний банк України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами)", - сказано в повідомленні.
Заборону ввели на виконання рішення РНБО від 20 квітня щодо протидії ігроманії серед військовослужбовців.
Заборона набере чинності з 4 травня 2024 року.
Заборона азартних ігор для військових
Нагадаємо, 29 березня 2024 року на сайті президента України за кілька годин зібрала потрібні для розгляду 25 000 голосів петиція з вимогою обмежити роботу онлайн-казино для військових.
Її автор - військовий 59 бригади Павло Петриченко - просив, з-поміж іншого, заборонити ломбардам приймати дрони й тепловізори від військових.
15 квітня Петриченко загинув на фронті, а через п'ять днів РНБО ухвалила рішення "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет".
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все заборонити! обмотати колючим дротом! ходити строєм! славити владу!
чи ви думаєте, що заборона офіційним ломбардам зупинить ігроманів?
це, гроьбаний тупорилий сов'єтський союз, все забороняти.
Вони працюють на злодіїв,наркоманів,
та тих,хто не звик сам заробляти,живе
за рахунок грабованого.
А оскільки заборонили лише ті, що подвійного використання, то виходить що купу дорогого обладнання як і раніше будуть приймати.