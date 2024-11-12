Нацбанк не бачить російського бенефіціара казино Pin-UP та загрози від його діяльності в Україні, - Плінський

Національний банк України керується подвійними стандартами в питанні застосування санкцій до російських казино. Регулятор обирає "не бачити" російське коріння та злочинну діяльність казино Pin-UP, що належить російському олігарху Дмитру Пуніну.

Про це у Facebook написав журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст опублікував лист НБУ від 2023 року, який передував застосуванню РНБО санкцій щодо платіжної системи SIA "ROYAL PAY EUROPE", кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин Російської Федерації, а сама компанія могла використовуватись для обходу міжнародних санкцій та фінансування держави-агресора. У листі Нацбанк вказує, що цілком підтримує застосування обмежень до цієї компанії.

"З одного боку, Нацбанк, на прикладі "ROYAL PAY EUROPE", чудово бачить російських бенефіціарів, бачить інформацію в ЗМІ, бачить інформацію від ОГП та чітко констатує наявність загрози від діяльності такої компанії в Україні, тому пропонує ввести санкції РНБО. Але з іншого боку, НБУ не бачить того самого в діяльності російського онлайн-казино Pin-UP та його кінцевого бенефіціара Дмитра Пуніна, який за виведені з України гроші вже скупив половину Кіпру" – написав Плінський.

На його думку, Нацбанк воліє не помічати прямих доказів виведення майже 300 млн грн на кіпрську компанію, бенефіціаром якої є росіянин Пунін. Pin-UP офіційно визнано російським Урядом, який за підписом Прем’єра Дениса Шмигаля передав в управління АРМА арештовані 2 мільярди російських грошей на закупівлю ОВДП. Тож введення санкцій та націоналізація активів Pin-UP є єдиним правильним кроком, вважає журналіст.

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"Але НБУ цей крок ніяк не наважиться зробити… Так ви тоді вийдіть та скажіть українцям, що у вас є перелік "хороших руськіх" проти яких вводити санкції не можна. Що їх бізнес – це трохи і ваш бізнес. Ми ж зрозуміємо. Можливо. Але нам і цього не говорять. Просто мовчать" – написав Плінський.

У дописі він назвав імена посадовців НБУ, від рішення яких залежить подальша доля російського Pin-UP в Україні: заступник голови НБУ Дмитро Олійник, Анна Липська з Департаменту фінмону НБУ, Олександр Царевський з Управління санкційної політики, Олександр Зима з Юридичного департаменту, Олександр Паламарчук з Департаменту безпеки, Оксана Ковальова з Офісу Правління НБУ. Плінський закликав їх до негайної реакції.

Як повідомлялось раніше, 25 жовтня 2024 року суддя Печерського районного суду Києва Світлана Смик ухвалила рішення про негайне повернення раніше заблокованих 2,6 млрд грн російському олігарху, власнику онлайн-казино Pin-UP Дмитру Пуніну.