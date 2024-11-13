Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры
Ночью 13 ноября 2024 года войска РФ нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждены объекты инфраструктуры.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 13 ноября в Запорожской области раздаются взрывы.
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показать весь комментарий13.11.2024 08:04 Ответить Мне нравится 1
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