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Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры

Наслідки удару по Запоріжжю

Ночью 13 ноября 2024 года войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 13 ноября в Запорожской области раздаются взрывы.

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27093)


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голова ова в телєграм каналє
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13.11.2024 08:04 Ответить
 
 