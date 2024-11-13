Враг ночью атаковал Запорожье: повреждены объекты инфраструктуры

Ночью 13 ноября 2024 года войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены объекты инфраструктуры.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Федоров.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 13 ноября в Запорожской области раздаются взрывы.