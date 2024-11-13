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Ворог вночі атакував Запоріжжя: понівечено об’єкти інфраструктури

Наслідки удару по Запоріжжю

Вночі 13 листопада 2024 року війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, понівечено обʼєкти інфраструктури.

"На щастя, минулося без постраждалих", - уточнив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запоріжжю: 9 людей госпіталізовані, 4-річний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 13 листопада в Запорізькій області лунають вибухи.

Автор: 

Запоріжжя (2261) обстріл (28296)


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голова ова в телєграм каналє
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13.11.2024 08:04 Відповісти
 
 