Ворог вночі атакував Запоріжжя: понівечено об’єкти інфраструктури

Вночі 13 листопада 2024 року війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, понівечено обʼєкти інфраструктури.

"На щастя, минулося без постраждалих", - уточнив Федоров.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 13 листопада в Запорізькій області лунають вибухи.