Ворог вночі атакував Запоріжжя: понівечено об’єкти інфраструктури
Вночі 13 листопада 2024 року війська РФ завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, понівечено обʼєкти інфраструктури.
"На щастя, минулося без постраждалих", - уточнив Федоров.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 13 листопада в Запорізькій області лунають вибухи.
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показати весь коментар13.11.2024 08:04 Відповісти Мені подобається 1
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