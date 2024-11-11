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Удар РФ по Запоріжжю: 9 людей госпіталізовані, 4-річний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. ФОТО

У лікарнях Запоріжжя наразі перебувають дев'ять поранених внаслідок нічної атаки на обласний центр.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ушпиталених четверо дітей.

"Двоє з них - чотирирічний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 21. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одна людина загинула, 22 дістали поранення внаслідок удару військ РФ по Запоріжжю.

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28435) поранення (2802)


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Це не армія ,це злочина рашиська орда, воювати з дітьми це вже якою кінченою паскудою треба бути ,будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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11.11.2024 14:36 Відповісти
 
 