Удар РФ по Запоріжжю: 9 людей госпіталізовані, 4-річний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. ФОТО

У лікарнях Запоріжжя наразі перебувають дев'ять поранених внаслідок нічної атаки на обласний центр.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед ушпиталених четверо дітей.

"Двоє з них - чотирирічний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - додав він.

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