Удар РФ по Запоріжжю: 9 людей госпіталізовані, 4-річний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. ФОТО
У лікарнях Запоріжжя наразі перебувають дев'ять поранених внаслідок нічної атаки на обласний центр.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, серед ушпиталених четверо дітей.
"Двоє з них - чотирирічний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - додав він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одна людина загинула, 22 дістали поранення внаслідок удару військ РФ по Запоріжжю.
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володимир омельянов
показати весь коментар11.11.2024 14:36 Відповісти Мені подобається 0
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