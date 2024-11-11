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Удар РФ по Запорожью: 9 человек госпитализированы, 4-летний мальчик и 17-летний юноша - в тяжелом состоянии. ФОТО

В больницах Запорожья сейчас находятся девять раненых в результате ночной атаки на областной центр.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди госпитализированных четверо детей.

"Двое из них - четырехлетний мальчик и 17-летний юноша - в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеского удара по Запорожью: количество пострадавших возросло до 21. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что один человек погиб, 22 получили ранения в результате удара войск РФ по Запорожью.

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Запорожье (2651) обстрел (27129) ранение (3383)


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Це не армія ,це злочина рашиська орда, воювати з дітьми це вже якою кінченою паскудою треба бути ,будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф.
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11.11.2024 14:36 Ответить
 
 