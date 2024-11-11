Удар РФ по Запорожью: 9 человек госпитализированы, 4-летний мальчик и 17-летний юноша - в тяжелом состоянии. ФОТО
В больницах Запорожья сейчас находятся девять раненых в результате ночной атаки на областной центр.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди госпитализированных четверо детей.
"Двое из них - четырехлетний мальчик и 17-летний юноша - в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что один человек погиб, 22 получили ранения в результате удара войск РФ по Запорожью.
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володимир омельянов
показать весь комментарий11.11.2024 14:36 Ответить Мне нравится 0
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