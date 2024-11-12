В результате атаки РФ на Запорожье 11 ноября повреждено более 100 одноэтажных домов и 36 многоэтажек

В результате российских атак на Запорожье ночью 11 ноября в городе зафиксировано разрушение инфраструктуры, в частности повреждены 36 многоэтажных и более 100 одноэтажных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Вчерашние удары повредили 36 многоэтажек и более 100 одноэтажных домов. Коммунальные службы устанавливают OSB на окна, ремонтируют кровли, чтобы люди могли быстрее вернуться в свои дома... Жители, чьи дома временно непригодны для проживания, размещаются в шелтерах и общежитиях", - отметил Федоров.

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Также он сообщил, что в результате вчерашней авиаатаки на Запорожье ранены 23 человека, из них девять находятся в больнице. Среди раненых - 4 ребенка. К сожалению, один житель области погиб. Двое детей и еще несколько взрослых - в тяжелом состоянии.

Кроме того, в больницах остаются 29 пострадавших от прошлых массированных обстрелов города и области. По его данным, на прошлой неделе враг унес жизни 18 человек, более 60 получили ранения.

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Напомним, в ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Запорожье КАБами. Попали в гражданских.