Унаслідок атаки РФ на Запоріжжя 11 листопада пошкоджено понад 100 одноповерхових будинків та 36 багатоповерхівок
Унаслідок російських атак на Запоріжжя вночі 11 листопада у місті зафіксовано руйнування інфраструктури, зокрема пошкоджені 36 багатоповерхових та понад 100 одноповерхових будинків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Учорашні удари пошкодили 36 багатоповерхівок та понад 100 одноповерхових будинків. Комунальні служби встановлюють OSB на вікна, ремонтують покрівлі, аби люди могли швидше повернутися до своїх домівок… Мешканці, чиї будинки тимчасово непридатні для проживання, розміщуються у шелтерах та гуртожитках", - зазначив Федоров.
Також він повідомив, що внаслідок учорашньої авіаатаки на Запоріжжя поранено 23 людини, із них дев'ять перебувають у лікарні. Серед поранених – 4 дитини. На жаль, один мешканець області загинув. Двоє дітей та ще кілька дорослих - у важкому стані.
Крім того, у лікарнях залишаються 29 постраждалих від минулих масованих обстрілів міста та області. За його даними, минулого тижня ворог забрав життя 18 людей, понад 60 зазнали поранень.
Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Запоріжжя КАБами. Поцілили у цивільних.
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