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В Киевской области вражеские ракеты: работает ПВО

ракета на Київщині

Утром 13 ноября 2024 года на Киевщине раздаются взрывы. В регионе фиксируются вражеские ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киевская область (4126) ПВО (2742) ракеты (3568)


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Любий Миколай та дорогий Санта, маю до Вас ОДНЕ прохання - зробить так, шоб по всьому Світу здохли ВСІ росіяне і їх прихильники з їх посіпаками та ЗЕлені. Но шоб ЗЕлені першими.
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13.11.2024 07:49 Ответить
 
 