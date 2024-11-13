В Киевской области вражеские ракеты: работает ПВО
Утром 13 ноября 2024 года на Киевщине раздаются взрывы. В регионе фиксируются вражеские ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО. Придерживайтесь информационной тишины. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников!" - говорится в сообщении.
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Старый зольдат
показать весь комментарий13.11.2024 07:49 Ответить Мне нравится 2
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