На Київщині ворожі ракети: працює ППО

Зранку 13 листопада 2024 року на Київщині лунають вибухи. В регіоні фіксуються ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!", - йдеться у повідомленні.

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