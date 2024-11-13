На Київщині ворожі ракети: працює ППО
Зранку 13 листопада 2024 року на Київщині лунають вибухи. В регіоні фіксуються ворожі ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!", - йдеться у повідомленні.
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Старый зольдат
показати весь коментар13.11.2024 07:49 Відповісти Мені подобається 2
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