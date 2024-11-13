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Новини
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На Київщині ворожі ракети: працює ППО

ракета на Київщині

Зранку 13 листопада 2024 року на Київщині лунають вибухи. В регіоні фіксуються ворожі ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: На Київщині під ранок працювали сили ППО

Автор: 

Київська область (4007) ППО (3158) ракети (4011)


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Любий Миколай та дорогий Санта, маю до Вас ОДНЕ прохання - зробить так, шоб по всьому Світу здохли ВСІ росіяне і їх прихильники з їх посіпаками та ЗЕлені. Но шоб ЗЕлені першими.
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13.11.2024 07:49 Відповісти
 
 