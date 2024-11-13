Оккупанты обстреляли школу в Краматорске
Днем среды, 13 ноября, рашисты попали по территории школы в Краматорске Донецкой области.
Об этом сообщил Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
"Днем 13 ноября Россия снова ударила по Краматорску. По предварительной информации вражеский боеприпас попал по территории одного из учреждений общего среднего образования города",- говорится в сообщении.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Отмечается, что школа получила повреждения, в частности, ударной волной выбиты окна. Окончательные последствия вражеского обстрела еще уточняются.
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