РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9077 посетителей онлайн
Новости Война
787 0

Оккупанты обстреляли школу в Краматорске

Окупанти обстріляли школу у Краматорську

Днем среды, 13 ноября, рашисты попали по территории школы в Краматорске Донецкой области.

Об этом сообщил Краматорский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем 13 ноября Россия снова ударила по Краматорску. По предварительной информации вражеский боеприпас попал по территории одного из учреждений общего среднего образования города",- говорится в сообщении.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что школа получила повреждения, в частности, ударной волной выбиты окна. Окончательные последствия вражеского обстрела еще уточняются.

Читайте также: Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска: ранена женщина, повреждено много домов

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27093) школа (3013)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 