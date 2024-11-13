Окупанти обстріляли школу в Краматорську
Вдень середи, 13 листопада, рашисти влучили по території школи у Краматорську Донецької області.
Про це повідомила Краматорська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдень 13 листопада Росія знову вдарила по Краматорську. За попередньою інформацією ворожий боєприпас влучив по території одного із закладів загальної середньої освіти міста",- йдеться у повідомленні.
Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.
Зазначається, що школа зазнала пошкоджень, зокрема, ударною хвилею вибито вікна. Остаточні наслідки ворожого обстрілу ще уточнюються.
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