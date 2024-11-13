Враг ударил беспилотником по промышленному предприятию в Миргородском районе, - ОВА
Вечером 13 ноября российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе.
Информация о пострадавших не поступала.
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