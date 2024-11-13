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Враг ударил беспилотником по промышленному предприятию в Миргородском районе, - ОВА

Росіяни атакували Полтавщину безпілотниками

Вечером 13 ноября российские войска атаковали Полтавскую область беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

Россияне нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе.

Информация о пострадавших не поступала.

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беспилотник (3585) обстрел (27093) Полтавская область (1150)


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