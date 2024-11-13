Ворог вдарив безпілотником по промисловому підприємству в Миргородському районі, - ОВА
Ввечері 13 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками.
Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни завдали удару по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.
Інформація про постраждалих не надходила.
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