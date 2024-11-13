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Ворог вдарив безпілотником по промисловому підприємству в Миргородському районі, - ОВА

Росіяни атакували Полтавщину безпілотниками

Ввечері 13 листопада російські війська атакували Полтавську область безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни завдали удару по промисловому обʼєкту в Миргородському районі.

Інформація про постраждалих не надходила.

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Автор: 

безпілотник (4120) обстріл (28296) Полтавська область (1101)


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