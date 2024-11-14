Армия РФ оккупировала Ильинку, севернее Курахово, и продвинулась возле Купянска, - DeepState. КАРТА
Россиянам удалось оккупировать село Ильинка, к северу от Курахово Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска", - говорится в сообщении.
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+29 Герхард
показать весь комментарий14.11.2024 02:10
+12 Oresta Bartka #595784
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+9 Порохобандерівець
показать весь комментарий14.11.2024 06:22
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Зеленський злив підготовку до вторгнення.
Зеленський злив війну.
Бо дбав виключно про свої рейтинги та лояльність свого оточення.
Зеленський, це лише наслідок того, що значна частина людей не бажала жити нормально.
І проблема в тому, що ці люди нікуди не зникли, вони все так же не бажають цього робити.
Мутрий наріт ні при чому?!?
Вітаємо "мудрий нАріт" з черговим досягненням!
Дякуємо Вликому Володимиру Сонцесяйному і виборцям його за динамічний фронт..
То тільки такі патріоти як ти із забугорщини ********** кричати ні кроку назад...
Бо лінії оборони риють тільки тупі кацапи, з яких тут сміялись, а у нас був марафон та контрнаступ з кавою у криму, не до цього було. І тепер втрата важливого міста тягне за собою обвал фронту на цій ділянці.
Курахову також залишилось не довго, адже дамбу не просто так підірвали, значить уже існувала можливість що кацапи через Сонцівку зайдуть в тил.
Зате Суджа наш. Радіймо.