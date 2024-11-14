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Новости Война
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Армия РФ оккупировала Ильинку, севернее Курахово, и продвинулась возле Купянска, - DeepState. КАРТА

Россиянам удалось оккупировать село Ильинка, к северу от Курахово Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового и Купянска", - говорится в сообщении.

Читайте также: Колонна российской бронетехники прорвалась в Купянск, - DeepState. ВИДЕО

Росіяни захоплюють території навколо Курахового

Армія РФ просунулась в бік Куп'янська

Автор: 

Донецкая область (9570)


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Топ комментарии
+29
І запам'ятайте - війну просрав не Байден, не Трамп, не Шольц і навіть не Сирський.

Зеленський злив підготовку до вторгнення.
Зеленський злив війну.
Бо дбав виключно про свої рейтинги та лояльність свого оточення.
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14.11.2024 02:10
+12
Це плоди "хотьпаржом" і "какаяразніца".
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14.11.2024 04:34
+9
Ну, зате лінія фронту тепер динамічна, не так як при Залужному. Взагалі, вважаю що нові кордони України вирішені ще в Омані. Потрібно брати ZEленського за яйця, питати які вони саме і не класти дарма людей.
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14.11.2024 06:22
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І запам'ятайте - війну просрав не Байден, не Трамп, не Шольц і навіть не Сирський.

Зеленський злив підготовку до вторгнення.
Зеленський злив війну.
Бо дбав виключно про свої рейтинги та лояльність свого оточення.
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14.11.2024 02:10 Ответить
Це плоди "хотьпаржом" і "какаяразніца".
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14.11.2024 04:34 Ответить
ще забув "хто завгодно, аби не Порошенко"
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14.11.2024 09:26 Ответить
Хоча я і погоджуюсь з виною Зеленського, але вважаю що найбільша вина на "електораті". Тому електораті, що голосував за комуністів, ригів, зелених, продажніх..... Тому, який давав хабарі, та в лиці окремих осіб брав їх. Тому, який зневажав армію, та потрапляючи туди, крав звідти акумулятори, паливо, автівки......відправляв солдат копати городи та будувати дачі. І т.п.
Зеленський, це лише наслідок того, що значна частина людей не бажала жити нормально.
І проблема в тому, що ці люди нікуди не зникли, вони все так же не бажають цього робити.
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14.11.2024 06:31 Ответить
Ні,вся вина виключно на Зеленському, бо як тільки схопивши булаву він почав не робити те, що обіцяв, а узурпувати владу, руйнувати державу, армію, переслідувати опозицію і садити тих, хто з 2014 року переміг на Майдані і захистив Україну від зовнішнього і внутрішнього ворогів, витрачати гроші на свої забаганки,а наріду тупо брехати. Не Зеленському поставили єрмака, татарова, смірнова, демченка, шурму, гетманцева,бужанського, бур'яну, колю котлєту, дмитрука,Беню, боголюбського, шифірів... це він їх привів за зрадницькі і барижні ручки, це він оточив себе зрадниками бакановими, наумовими, кулінічами, таранами, хомчаками та іншим сміттям, яке завалялося в Україні. Тут є і величезна заслуга і наріду, бо без вумного наріду 73% Боневтік би ніколи не отримав булаву, нарід вирішив вкрасти у долі своє майбутнє і майбутнє своїх дітей та внуків, допомогти ворогу захопити і знищити Україну.
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14.11.2024 08:09 Ответить
Які 2/3 це ви про 75 від 33 то це 1/5… і суцільні зебіли! І взагалі треба міняти закон про вибори президента, щоб явка була не менш як 60 відсотків, бо буде так само
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14.11.2024 08:35 Ответить
Це Ви про 73%? Так, вони вже давно втекли з України в ЄС та інші країни і залишили нас один на один із цим зеленим лайном-антимайданівцями, вихованизх на тупих концертах "95 кагалу" і зовнішнім ворогом - кацапами.
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14.11.2024 08:37 Ответить
Якби 73% воювали на фронті, то б не було б вакантних місць у тих підрозділах, які знаходяться на передовій, бо це мільйони. Звичайно є там представники 73%, але їх мало, основна їх маса за кордоном.
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14.11.2024 09:02 Ответить
Аналізував, аналізував та не доаналізував.
Мутрий наріт ні при чому?!?
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14.11.2024 06:50 Ответить
Повна некомпетентність президента. І повна некомпетентність верховної ради.
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14.11.2024 08:01 Ответить
Некомпетентність не при ділах, вони цього добивались.
Вітаємо "мудрий нАріт" з черговим досягненням!
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14.11.2024 08:09 Ответить
Жах продовжується....
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14.11.2024 02:29 Ответить
У вас є можливість вступити в жіночий штурмовий загін. Чи записатись в кулеметницю. Або снайпериню.
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14.11.2024 10:19 Ответить
А чого ти строчиш тут, а не з кулемета на передовій?
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14.11.2024 17:49 Ответить
Принаймні тут чесна назва публікації. Інші ресурси, посилаючись на це ж джерело, Діпстейт, брешуть у заголовках про бої у Куп'янську, невже чесна журналістика померла, невже тупоголову молодь зараз навмисне навчають на журфаках хайпу, а якже щодо професіоналізму? Та ще й на яких темах спекулють.
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14.11.2024 04:23 Ответить
Ну взагалі то, росіяни вже є на околицях Куп'янська.
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14.11.2024 10:21 Ответить
Диверсійні групи ліквідовані, а - "на околицях" від міста - стосовно закріплених за московитами позицій на фронті, це поняття філологічне, а не математичне.
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14.11.2024 10:45 Ответить
Ну, зате лінія фронту тепер динамічна, не так як при Залужному. Взагалі, вважаю що нові кордони України вирішені ще в Омані. Потрібно брати ZEленського за яйця, питати які вони саме і не класти дарма людей.
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14.11.2024 06:22 Ответить
Він і сам цього не знає.
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14.11.2024 08:03 Ответить
Скільки платять за обсирання Залужного? Я за тобою другу добу спостерігаю. І визнай- ти ж не з Німеччини строчиш. Окуповані території, чи взагалі Сибір?
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14.11.2024 06:49 Ответить
Ти таки , ** ……, як Залужний ,через голову ЗЕ&Ермачидл ,можє віддавати накази? ZEІУДА , ще послі звільнення Херсону позбавив , ойго можливості , розгромив всіх патріотів генералів , а призначив для ЗДАЧІ, ПІВ України ГЛУБОКО ЗАКОНСПІРОВАНИХ ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРИСТИЧНОІ паРаші
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14.11.2024 07:41 Ответить
А чого ви зациклились на Залужному? Існує щонайменше десять генералів, які знають , що робити, але роздавати поради в інтернетах також чомусь не поспішають. Залужний звичайний карєрист, якщо потрібне пояснення.
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14.11.2024 08:07 Ответить
А ніічого, що у нас ресурсу по всьому набагато менше? При Залужному було б те ж саме
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14.11.2024 08:07 Ответить
Пололяцкий троле, а куди накивали п'ятками слуги Боневтіка, які знищували армію міністр татарн і керівник генштабу хомчак? А де перебуває ще один міністр резніков - яйцекрад? Заглянь в Конституцію - основний закон України і подивися, чия посада вища Верховного головнокомандувача чи Головнокомандувача. Виходить по словах зебілів, що винен не Зеленський, який відсторонив Залужного і 16 генералів Генштабу, а Залужний? З головою все в нормі?
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14.11.2024 09:12 Ответить
Убогое зе дерьмо,разом з зеленью гидотою,йди за рос военным кораблем
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14.11.2024 09:31 Ответить
всіх виродків, хто сміє гавкати на Залужного в СПАМ !
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14.11.2024 07:42 Ответить
Подивись як Залужного Як він намагався догодити Зеленському щоб влаштувати діточок слуг народа вчитися в Лондоні. Вони мабуть з лютого 2022 року вже в Лондоні чекають цього момента.
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14.11.2024 10:05 Ответить
Все це як наслідок бездарної політики Зеленського і його менеджерів ,зміна вищого військового керівництва ,провал мобілізації ,гоніння за рейтингами ,корупція під час війни і вороги у верхніх ешалонах влади і чому не збирется РНБО що ж відбуваєтся ?ховатись від відповідальності так тривати не може.
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14.11.2024 07:42 Ответить
Та Ви шо? А нічого, що Зебіл Гундос Потужний Нетряпкович той що не втік, щоб робити тут шкоду, починаючи з 2019 року і до початку повномасштабного вторгнення знищував армію, а всі гроші закатав замість виготовлення озброєння в асфальт? Нічого, що воно розмінували проходи з Криму і відвело наші війська на сході, здало ворогу спецоперацію по "вагнерівцям", дало команду заарештувати і вилучити клістрони, які були закуплені на Раші, бо там їх виготовляють і поставлені на системпи ППО? А номера цих клістронів передав кацапам, щоб ті перекрили нам канали постачання в Україну? Нічого, що воно знищило всі ракетні програми "Нептун", "Вільха", Сапсан-Грім 2", САУ "Богдана", завод по виготовленню катерів, санітарних автомобілів, тягачів для ЗСУ та іншого? Нічого, що воно фактично знищило випуск борнежилетів і шоломів, заарештувавши генерала Марченко і генерала Павловського? Не воно звільнило Головнокомандувача Залужного і 16 генералів Генштабу? А не воно своїм указам призначило баканова, наумова, кулініча...? Не воно далро агенту кремля деркачу таємні плівки запису зустрічі Порошенко і Байдена, щоб той їх передав кацапам і монтував на користь "зеленого бидла"? Писати можна до вечора, а висновок один - до чого доторкнувся Боневтік і його антимайданна команда, все йшлоо не на користь України.
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14.11.2024 08:49 Ответить
Це пропаганда? Це факти злочинної діяльності зеленої влади.
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14.11.2024 09:05 Ответить
Кожного дня ворог десь просовується, кожного дня ворог когось вбиває і руйнує наші міста і села, а Верховний Головнокомандувач і його 6 незмінних менеджерів чомусь сидять на місці і продовжують дурити нарід через марафон, який бреше і прослявляє цю свору, пожираючи мільярди, замість того, щоб гроші перенаправити для виробництва зброї.
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14.11.2024 07:56 Ответить
Ну це занадто! На каналі "Суспільне Культура" вже третій день йде цінна інформація про слонів і бегемотів Зімбабве!
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14.11.2024 08:17 Ответить
Вже пишуть подробиці і про вчорашній бій у місті, розбіглося 15 тарганів по місту з підбитої техніки. Але якщо їх досі не зачистили, виникає питання про сили гарнізону у Куп'янську.
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14.11.2024 08:09 Ответить
Так, подоляцький тролю , звідки візьмуться захисники на фронті, коли Зелена патолоч, виключно для збереження свого рейтингу і загравання з нарідом, несвоєчасно прийняла закон про мобілізацію, в якому відсутня демобілізація, який не озброїв свою армію, а бусифікував, тобись встановив вилов, як зайців і кидає на непідготовллені позиції без нічого, бо з 2019 року відвів наші війська в чисте поле з тих добре укріплених позицій, які зробив "барига", а 32 мільярди на фортифікації зелене і ригівське бидло просто вкрали. То хіба хлопці цього не бачать? Подивися скільки було поповнень ЗСУ через добре продумані контракти при Порошенко і не було такоїх ситуації, як сьогодні. Тоді всі воєнкоми виконали наказ, а Зелене Гундосне звільнило тих воєнкомів, через злочини одного чи декількох і створило бардак і те, що є. Це воно створило корупцію в ТЦК, МСЕК, лікарнях, пенсійному фондіҐ, прокуратурах, судах, ДБР, прикордонних підрозділах та інших закладах. Де обіцяні ним мільйон дронів? Якби не пенсіонери, такі меценати, як Порошенко і прості громадяни, які забезпечують на останні копійки волонтерів, то ЗСУ і того б не мало.
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14.11.2024 09:04 Ответить
Чекаю розповіді про закони і чисте поле. Чому це тут не можна дискутувати? Брехню Вам писати можна, а дискутувати ні? Чи Ви вважаєте себе розумним, а інших тупими? Чи ми не читали і не дивилися телевізор, як верещук і єрмак помпезно розміновували мінні поля до Криму, щоб запустити челенжери? Чи ми не бачили особисту участь Зеленського при розмінуванні Азовського моря і прилеглих територій до Маріуполя? Як він віддавав більше 3-х тисяч захисників Маріуполя в полон і катування, втираючи зебілам, що це контрольована евакуація?Чи ми не бачили як якийсь "не лох, якому 44 роки", привів на позиції в Луганській області двох "вчительок" учасників руху "за русский мир" і запитував в них, потрібно відводити наші, українські війська, з нашої української землі...? Чи не бачили, як після приходу Зеленського почали працювати заводи оборонної сфери по одному дню в неділю?
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14.11.2024 09:19 Ответить
За декілька днів оновлять дані і карман південніше курахово буде вирівняний, знову тягнуть кота за яйця з виводом людей, поки не отримають ризить утворення котла.
Дякуємо Вликому Володимиру Сонцесяйному і виборцям його за динамічний фронт..
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14.11.2024 08:33 Ответить
Звісно я ж сплю і бачу як закривається зашморг та утворюється котел. ти мене розкусив.
То тільки такі патріоти як ти із забугорщини ********** кричати ні кроку назад...
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14.11.2024 08:51 Ответить
ніт чекати поки кацапи візьмуть у операційне оточення бригаду, та виводити ОС під щільним вогнем, ну щоб втрат побільше було. Баби іщо наражают
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14.11.2024 08:57 Ответить
Ну щось у цьому є, адже 2 3 лінії оборони немає. Тільки не забувай що "плановий" відхід на підготовлені позиції, це не вихід з боєм з оперативного оточення.
Бо лінії оборони риють тільки тупі кацапи, з яких тут сміялись, а у нас був марафон та контрнаступ з кавою у криму, не до цього було. І тепер втрата важливого міста тягне за собою обвал фронту на цій ділянці.
Курахову також залишилось не довго, адже дамбу не просто так підірвали, значить уже існувала можливість що кацапи через Сонцівку зайдуть в тил.
Зате Суджа наш. Радіймо.
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14.11.2024 09:17 Ответить
Упорота зелена гидота,провокатор,чи бот!!!Еще раз пишу,иди разом з «сонцеликим» и его бандой вслед за рос военным кораблем
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14.11.2024 09:36 Ответить
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14.11.2024 09:37 Ответить
 
 