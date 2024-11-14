Армія РФ окупувала Іллінку, що на північ від Курахового та просунулась біля Куп’янська, - DeepState. КАРТА
Росіянам вдалось окупувати село Іллінка, що на північ від Курахового Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+29 Герхард
показати весь коментар14.11.2024 02:10
+12 Oresta Bartka #595784
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+9 Порохобандерівець
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Зеленський злив підготовку до вторгнення.
Зеленський злив війну.
Бо дбав виключно про свої рейтинги та лояльність свого оточення.
Зеленський, це лише наслідок того, що значна частина людей не бажала жити нормально.
І проблема в тому, що ці люди нікуди не зникли, вони все так же не бажають цього робити.
Мутрий наріт ні при чому?!?
Вітаємо "мудрий нАріт" з черговим досягненням!
Дякуємо Вликому Володимиру Сонцесяйному і виборцям його за динамічний фронт..
То тільки такі патріоти як ти із забугорщини ********** кричати ні кроку назад...
Бо лінії оборони риють тільки тупі кацапи, з яких тут сміялись, а у нас був марафон та контрнаступ з кавою у криму, не до цього було. І тепер втрата важливого міста тягне за собою обвал фронту на цій ділянці.
Курахову також залишилось не довго, адже дамбу не просто так підірвали, значить уже існувала можливість що кацапи через Сонцівку зайдуть в тил.
Зате Суджа наш. Радіймо.