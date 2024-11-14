Армія РФ окупувала Іллінку, що на північ від Курахового та просунулась біля Куп’янська, - DeepState. КАРТА

Росіянам вдалось окупувати село Іллінка, що на північ від Курахового Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська", - йдеться в повідомленні.

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