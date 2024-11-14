Ночью в Харькове были взрывы
В ночь на 14 ноября в Харькове прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны - враг запускает по городу и пригороду КАБы", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 ноября россияне атаковали Харьков дронами. Три человека госпитализированы.
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Олександр Кулініч #596310
показать весь комментарий14.11.2024 06:45 Ответить Мне нравится 1
Анатолий Шейко
показать весь комментарий14.11.2024 09:20 Ответить Мне нравится 0
Olifant
показать весь комментарий14.11.2024 10:02 Ответить Мне нравится 1
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