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Ночью в Харькове были взрывы

каб,каби

В ночь на 14 ноября в Харькове прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны - враг запускает по городу и пригороду КАБы", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября россияне атаковали Харьков дронами. Три человека госпитализированы.

Также читайте: Дрон ударил вблизи ТЦ в Харькове, есть попадание в многоэтажку: 4 человека пострадали (обновлено)

Автор: 

Харьков (7462) КАБ (352)


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Навіщо на фото американський літак?!!!
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14.11.2024 06:45 Ответить
Тому що ці літаки над Харковом літають цілодобово.
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14.11.2024 09:20 Ответить
Та не три людини по-українськи кажуть, а троє людей або три особи.
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14.11.2024 10:02 Ответить
 
 