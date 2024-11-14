Ночью в Харькове были взрывы

В ночь на 14 ноября в Харькове прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове слышны взрывы. Будьте осторожны - враг запускает по городу и пригороду КАБы", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября россияне атаковали Харьков дронами. Три человека госпитализированы.

Также читайте: Дрон ударил вблизи ТЦ в Харькове, есть попадание в многоэтажку: 4 человека пострадали (обновлено)