Вночі у Харкові лунали вибухи

У ніч проти 14 листопада у Харкові пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні - ворог запускає по місту та передмістю КАБи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували Харків дронами. Три людини госпіталізовано.

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