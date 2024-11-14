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Вночі у Харкові лунали вибухи

каб,каби

У ніч проти 14 листопада у Харкові пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні - ворог запускає по місту та передмістю КАБи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували Харків дронами. Три людини госпіталізовано.

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Автор: 

Харків (5573) КАБ (352)


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Навіщо на фото американський літак?!!!
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14.11.2024 06:45 Відповісти
Тому що ці літаки над Харковом літають цілодобово.
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14.11.2024 09:20 Відповісти
Та не три людини по-українськи кажуть, а троє людей або три особи.
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14.11.2024 10:02 Відповісти
 
 