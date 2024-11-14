Вночі у Харкові лунали вибухи
У ніч проти 14 листопада у Харкові пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні - ворог запускає по місту та передмістю КАБи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували Харків дронами. Три людини госпіталізовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Кулініч #596310
показати весь коментар14.11.2024 06:45 Відповісти Мені подобається 1
Анатолий Шейко
показати весь коментар14.11.2024 09:20 Відповісти Мені подобається 0
Olifant
показати весь коментар14.11.2024 10:02 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль