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ЕС должен взять "свою судьбу в свои руки" после избрания Трампа, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС следует "рассмотреть сценарий, при котором поддержка Украины" со стороны Европы возрастет после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, об этом Боррель сказал во время выступления в Европарламенте.

По его словам, Украина нуждается в поддержке "в этот решающий момент".

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что министры ЕС обсудят этот вопрос на следующем заседании Совета иностранных дел, которое запланировано на 18 ноября.

"У нас не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы должны сами взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны соответствующие ресурсы и решимость. Это требует политической воли и, прежде всего, финансовых ресурсов", - сказал Боррель.

Читайте также: Ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе - без европейцев, - Макрон

Автор: 

Европа (1841) Трамп Дональд (5139) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+6
И никто не вспоминает путинскую подружку фрау Меркель расформировавшую 26 бригад бундесвера чем разрушила всю систему европейской безопастности.
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14.11.2024 07:40
+5
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:26
+3
Потрібні були бюджетні кошти щоб утримувати арабських та африканських біженців
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14.11.2024 08:11
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Правила форума Совет форумчан
И никто не вспоминает путинскую подружку фрау Меркель расформировавшую 26 бригад бундесвера чем разрушила всю систему европейской безопастности.
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14.11.2024 07:40 Ответить
Потрібні були бюджетні кошти щоб утримувати арабських та африканських біженців
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14.11.2024 08:11 Ответить
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:26 Ответить
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14.11.2024 08:42 Ответить
Вона йому не ,,подружка,, а колега по службі у КГБ/ФСБ.
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14.11.2024 12:15 Ответить
Після першого обрання Трампа теж так говорили. А залежність від США тільки зросла.
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14.11.2024 07:47 Ответить
20 лет брали в рот у грязьпрома, а теперь решили в руки брать? Индейцы из племени дрочидопоту!
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14.11.2024 08:34 Ответить
Не вірю я, що єврогромадяни поступляться ради спротиву новітній східній орді хоч однією кілокалорією тепла, хоч одною кіловат-годиною електроенергії, хоч одним стаканом автомобільного палива. За деяким виключенням. Польща он все робить, щоб гідно зустріти кацапів. Хоча по розуму мала б більше підтримувати ЗСУ.
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14.11.2024 08:49 Ответить
Європа вже пожертвувала дуже багатьом заради України. Майже всі виробництва в кризі. Майте хоча б трохи поваги.
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14.11.2024 09:26 Ответить
це на серйозних щах, чи сарказм?
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14.11.2024 09:35 Ответить
Вибачте, що ще повинна зробити Європа? Пан Всеволод правий, Європа завжди була егоцентричною, але те що вона робить для України це безпрецедентний випадок. Європейці ніколи не для кого не робили і мільйонної частки що роблять заради України.
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14.11.2024 09:56 Ответить
нєнє.
ну що ви?
європа не повинна нічого робити.
давно кацапський кирзач топтав голландські тюльпани? давно, не срали в дрезденській галереї?
яке саме популярне хлопчика ім'я в амстердамі, кельні, берліні....? правильно, мухамед.
якій шанс побачити білу людину в булонському лісі?

а так, да. хай європа не чухається, та доживає своє останнє століття.
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14.11.2024 10:02 Ответить
А Орбан з Фіцо згодні?
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14.11.2024 09:24 Ответить
фіцо, ще не весь лівер відстрелили?
орбан, хитрий, ****. вміє, своєчасно вийти, пити каву.
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14.11.2024 09:36 Ответить
ЧмОрбана потрібно було в будку загнати так, щоб мадяри думали когюо вибирати.. він породив Фіцо , що додало хкуйлу впевненості в тому що Європа Наш незабаром..
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14.11.2024 09:57 Ответить
Борреля на посаду генсека ООН
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14.11.2024 11:28 Ответить
Було б сигналом для всіх шанувальників путіна, якщо витягнути з теплої пенсії фрау Меркель та розібрати в суду її діяльність на користь раші, меграційну політику і ще багато чого. І звичайно вирок цій комсомольці та агенту штазі - тюрьма.
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14.11.2024 12:19 Ответить
 
 