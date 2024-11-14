ЄС має взяти "власну долю у свої руки" після обрання Трампа, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС слід "розглянути сценарій, за якого підтримка України" з боку Європи зросте після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це Боррель сказав під час виступу у Європарламенті.
За його словами, Україна потребує підтримки "у цей вирішальний момент".
Очільник дипломатії Євросоюзу заявив, що міністри ЄС обговорять це питання на наступному засіданні Ради закордонних справ, яке заплановане на 18 листопада.
"У нас не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми повинні самі взяти на себе відповідальність. Ми повинні запевнити Україну, що наша підтримка буде продовжуватися, але для цього потрібні відповідні ресурси та рішучість. Це потребує політичної волі та насамперед фінансових ресурсів", - сказав Боррель.
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ну що ви?
європа не повинна нічого робити.
давно кацапський кирзач топтав голландські тюльпани? давно, не срали в дрезденській галереї?
яке саме популярне хлопчика ім'я в амстердамі, кельні, берліні....? правильно, мухамед.
якій шанс побачити білу людину в булонському лісі?
а так, да. хай європа не чухається, та доживає своє останнє століття.
орбан, хитрий, ****. вміє, своєчасно вийти, пити каву.