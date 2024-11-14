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ЄС має взяти "власну долю у свої руки" після обрання Трампа, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС слід "розглянути сценарій, за якого підтримка України" з боку Європи зросте після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РАР, про це Боррель сказав під час виступу у Європарламенті.

За його словами, Україна потребує підтримки "у цей вирішальний момент".

Очільник дипломатії Євросоюзу заявив, що міністри ЄС обговорять це питання на наступному засіданні Ради закордонних справ, яке заплановане на 18 листопада.

"У нас не може бути ситуації, коли американці діють, а європейці лише реагують. Ми повинні самі взяти на себе відповідальність. Ми повинні запевнити Україну, що наша підтримка буде продовжуватися, але для цього потрібні відповідні ресурси та рішучість. Це потребує політичної волі та насамперед фінансових ресурсів", - сказав Боррель.

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Автор: 

Європа (1796) Трамп Дональд (5536) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
И никто не вспоминает путинскую подружку фрау Меркель расформировавшую 26 бригад бундесвера чем разрушила всю систему европейской безопастности.
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14.11.2024 07:40
+5
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:26
+3
Потрібні були бюджетні кошти щоб утримувати арабських та африканських біженців
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14.11.2024 08:11
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И никто не вспоминает путинскую подружку фрау Меркель расформировавшую 26 бригад бундесвера чем разрушила всю систему европейской безопастности.
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14.11.2024 07:40 Відповісти
Потрібні були бюджетні кошти щоб утримувати арабських та африканських біженців
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14.11.2024 08:11 Відповісти
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:26 Відповісти
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14.11.2024 08:42 Відповісти
Вона йому не ,,подружка,, а колега по службі у КГБ/ФСБ.
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14.11.2024 12:15 Відповісти
Після першого обрання Трампа теж так говорили. А залежність від США тільки зросла.
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14.11.2024 07:47 Відповісти
20 лет брали в рот у грязьпрома, а теперь решили в руки брать? Индейцы из племени дрочидопоту!
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14.11.2024 08:34 Відповісти
Не вірю я, що єврогромадяни поступляться ради спротиву новітній східній орді хоч однією кілокалорією тепла, хоч одною кіловат-годиною електроенергії, хоч одним стаканом автомобільного палива. За деяким виключенням. Польща он все робить, щоб гідно зустріти кацапів. Хоча по розуму мала б більше підтримувати ЗСУ.
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14.11.2024 08:49 Відповісти
Європа вже пожертвувала дуже багатьом заради України. Майже всі виробництва в кризі. Майте хоча б трохи поваги.
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14.11.2024 09:26 Відповісти
це на серйозних щах, чи сарказм?
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14.11.2024 09:35 Відповісти
Вибачте, що ще повинна зробити Європа? Пан Всеволод правий, Європа завжди була егоцентричною, але те що вона робить для України це безпрецедентний випадок. Європейці ніколи не для кого не робили і мільйонної частки що роблять заради України.
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14.11.2024 09:56 Відповісти
нєнє.
ну що ви?
європа не повинна нічого робити.
давно кацапський кирзач топтав голландські тюльпани? давно, не срали в дрезденській галереї?
яке саме популярне хлопчика ім'я в амстердамі, кельні, берліні....? правильно, мухамед.
якій шанс побачити білу людину в булонському лісі?

а так, да. хай європа не чухається, та доживає своє останнє століття.
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14.11.2024 10:02 Відповісти
А Орбан з Фіцо згодні?
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14.11.2024 09:24 Відповісти
фіцо, ще не весь лівер відстрелили?
орбан, хитрий, ****. вміє, своєчасно вийти, пити каву.
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14.11.2024 09:36 Відповісти
ЧмОрбана потрібно було в будку загнати так, щоб мадяри думали когюо вибирати.. він породив Фіцо , що додало хкуйлу впевненості в тому що Європа Наш незабаром..
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14.11.2024 09:57 Відповісти
Борреля на посаду генсека ООН
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14.11.2024 11:28 Відповісти
Було б сигналом для всіх шанувальників путіна, якщо витягнути з теплої пенсії фрау Меркель та розібрати в суду її діяльність на користь раші, меграційну політику і ще багато чого. І звичайно вирок цій комсомольці та агенту штазі - тюрьма.
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14.11.2024 12:19 Відповісти
 
 