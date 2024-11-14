Российские войска несут потери в Курской области из-за некачественной разведки и отсутствия информации о дислокации украинских войск, - Forbes

Россияне продолжают наступать на украинские позиции в Курской области, несмотря на предыдущие поражения. Однако похоже, российские командиры не предоставляют своим войскам и генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

"Все это говорит о том, что российские атаки предсказуемы и слепы. Это рецепт массовых потерь", - отмечает аналитик.

Так, по данным Kriegsforscher, россияне потеряли уже 88 машин на трех основных дорогах, проходящих через поселок Зеленый Шилах и вокруг него, в серой зоне на северо-западном фланге выступления, и 11 из них были выведены из строя в среду.

При этом во время боев украинским бойцам удается подбираться практически вплотную к россиянам, которые действуют по плохим разведданным, отмечает аналитик.

Так, 7 ноября несколько машин БТР-82 российской 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки были взорваны с близкого расстояния окопавшимися украинскими войсками.

Как рассказал российский блогер Романов, командиры бригады уверяли свое начальство, что полностью контролируют дорогу через Погребки, и после получения этой информации генштаб РФ отдал приказ о штурме. Но на самом деле на пути все еще оставались украинские мины, и никто в 810-й морской пехотной бригаде не смог разминировать дорогу перед тем, как туда ворвались БТРы.

Романов отмечает, что проблема дезинформации генерального штаба РФ со стороны местного командования в Курской области является системной в этой бригаде, и, возможно, в соседних подразделениях.

"Передавая недостоверную информацию по цепочке командования, а затем передавая плохие приказы вниз, российские командиры в Курске готовят свои войска к кровавым тактическим неудачам. Это не означает, что русские проигрывают в Курске. Это означает, что они, скорее всего, понесут катастрофические потери, независимо от конечного результата битвы", - заключает Акс.

Напомним, военные 82-й ОДШБр сообщили, что российское командование вследствие высоких потерь перебрасывает в Курскую область 76-ю десантно-штурмовую дивизию РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий.

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