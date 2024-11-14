Російські війська зазнають втрат у Курській області через неякісну розвідку і відсутність інформації про дислокацію українських військ, - Forbes

Росіяни продовжують наступати на українські позиції у Курській області, попри попередні поразки. Однак схоже, російські командири не надають своїм військам і генштабу точну розвідувальну інформацію про дислокацію українських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

"Усе це говорить про те, що російські атаки передбачувані та сліпі. Це рецепт масових втрат", - зазначає аналітик.

Так, за даними Kriegsforscher, росіяни втратили вже 88 машин на трьох основних дорогах, що проходять через селище Зелений Шилах і навколо нього, у сірій зоні на північно-західному фланзі виступу, і 11 із них були виведені з ладу в середу.

При цьому під час боїв українським бійцям вдається підбиратися практично впритул до росіян, які діють за поганими розвідданими, зазначає аналітик.

Так, 7 листопада кілька машин БТР-82 російської 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки були підірвані з близької відстані українськими військами, що окопалися.

Як пояснив російський блогер Романов, командири бригади запевняли своє начальство, що повністю контролюють дорогу через Погребки, і після отримання цієї інформації генштаб РФ віддав наказ про штурм. Однак насправді на шляху все ще залишалися українські міни - і ніхто у 810-й морській піхотній бригаді не спромігся розмінувати дорогу перед тим, як туди увірвалися БТРи.

Романов зазначає, що проблема дезінформації генерального штабу РФ з боку місцевого командування в Курській області є системною в цій бригаді, і, можливо, в сусідніх підрозділах.

"Передаючи недостовірну інформацію по ланцюжку командування, а потім передаючи погані накази вниз, російські командири в Курську готують свої війська до кривавих тактичних невдач. Це не означає, що росіяни програють у Курську. Це означає, що вони, швидше за все, зазнають катастрофічних втрат, незалежно від кінцевого результату битви", - підсумовує Акс.

Нагадаємо, військові 82 ОДШБр повідомили, що російське командування внаслідок високих втрат перекидає до Курської області 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують атакувати ЗСУ в районі Новоіванівки на Курщині, - DeepState