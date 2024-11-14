Враг продолжает активно наступать на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 161 боевое столкновение. Половина из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера, 13 ноября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 100 авиационных ударов, в частности - сбросил 179 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 4840 обстрелов, из них 124 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1677 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Большая Писаревка, Одноробовка, Казачья Лопань, Липцы, Песчаное, Ковшаровка, Загрызово, Новоосиново, Купянск, Голубовка, Богуславка, Сергеевка, Ивановка, Новоегоровка, Ямполевка, Терны, Сиверск, Звановка, Николаевка, Часов Яр, Краматорск, Дачное, Катериновка, Торецк, Петровка, Константиновка, Пушкино, Сухая Балка, Мирноград, Шевченко, Курахово, Великая Новоселка, Белогорье, Зеленое Поле, Новополье, Наталовка, Запорожье, Козацкое.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении наши войска остановили восемь атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

40 атак: такое количество за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцевка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка оккупанты 45 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Десять атак противника остановили наши защитники в районах населенных пунктов Ривнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка, что на Времевском направлении.

Обстановка на юге

На Ореховском направлении вражеские подразделения три раза пытались продвинуться в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики пять раз безрезультатно атаковали позиции наших войск.

Ситуация на севере

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес двадцать восемь авиаударов, применив 40 управляемых авиабомб, также украинские защитники отбили тринадцать вражеских атак.

Удары по врагу

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1690 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 19 танков, 51 боевую бронированную машину, 64 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 54 БПЛА оперативно-тактического уровня, четыре крылатые ракеты и 124 автомобиля оккупантов.

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