На Кураховском направлении за минувшие сутки - 36 боестолкновений, россияне потеряли 400 человек убитыми и ранеными, - Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. За минувшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Враг нанес 70 авиационных ударов с применением 115 КАБов, 787 ударов дронами-камикадзе и совершил почти 3859 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска и Высокой Яруги. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 12 атак. Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Первомайского. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.

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Боевые действия на Востоке

Восемь раз раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов. Враг нанес удары КАБами и НАРами по Сергеевке, Новоегоровке, Ямполовке и Тернах.

На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Ступочек. Сиверск и Звановка подверглись ударам КАБами.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах Нелиповки и Торецка. Авиационные удары враг нанес в районах Дачного, Торецка, Николаевки, Петровка, Краматорск и Константиновка.

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На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага. Одно из них еще продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. КАБами враг атаковал Пушкино, Мирноград, Шевченко и Петровку, НАРами ударил по Сухой Балке.

По предварительным данным, за сегодня враг потерял более 400 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, десять единиц автомобильной техники. Кроме того, два танка, восемь единиц автомобильной техники были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Сонцовка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. На Курахово было сброшено два КАБа.

По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял два танка, три боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники. Также был поврежден один танк и три единицы автомобильной техники.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении оккупанты десять раз атаковали вблизи населенных пунктов Ривнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка. Пять атак уже отбиты.

На Ореховском направлении наши войска остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. Районах населенных пунктов Натальевка и Запорожье были атакованы четырьмя КАБами.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отбили пять штурмов российских захватчиков. В то же время противник нанес авиаудар двадцатью НАРами по Козацкому.

Отмечаем воинов 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 3-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, 126-й отдельной бригады Территориальной обороны, которые уверенно держат рубежи и наносят оккупантам значительные потери.

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