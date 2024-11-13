На Курахівському напрямку за добу 36 боєзіткнень, росіяни втратили 400 осіб вбитими та пораненими, - Генштаб

Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну. З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Ворог завдав 70 авіаційних ударів із застосуванням 115 КАБів, 787 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3859 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Активність противник проявляв в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.

Читайте: Окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ, - Генштаб

Бойові дії на Сході

Вісім разів раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів. Ворог завдав ударів КАБами та НАРами по Сергіївці, Новоєгорівці, Ямполівці та Тернах.

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок. Сіверськ та Званівка зазнали ударів КАБами.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Неліпівки та Торецька. Авіаційних ударів ворог завдав в районах Дачного, Торецька, Миколаївки, Петрівка, Краматорськ та Костянтинівка.

Також читайте: Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, основні зусилля ворога - у районах Антонівки та Новоселидівки, - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку з початку доби в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки наші війська відбивали 36 наступальних та штурмових дій ворога. Одне з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. КАБами ворог атакував Пушкіне, Мирноград, Шевченко та Петрівку, НАРами вдарив по Сухій Балці.

За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив понад 400 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки, три бойові броньовані машини, десять одиниць автомобільної техніки. Окрім того, два танки, вісім одиниць автомобільної техніки було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. На Курахове було скинуто два КАБи.

За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив два танки, три бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки. Також було пошкоджено один танк та три одиниці автомобільної техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 714 380 осіб (+1770 за добу), 9300 танків, 20 408 артсистем, 18 896 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку окупанти десять разів атакували поблизу населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. П’ть атак вже відбито.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили три атаки противника в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Районах населених пунктів Наталівка та Запоріжжя були атаковані чотирма КАБами.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили п’ять штурмів російських загарбників. В той же час противник завдав авіаудару двадцятьма НАРами по Козацькому.

Сьогодні відзначаємо воїнів 28-ої окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 126-ої окремої бригади Територіальної оборони, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області, - Генштаб