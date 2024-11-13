Оккупанты совершают активные штурмы на Времевском направлении: Пытаются вклиниться в нашу оборону и захватить определенные плацдармы, - Силы обороны Юга

На Времевском направлении ситуация довольно сложная и динамичная. Уже несколько дней российские войска ведут на этом направлении активные штурмы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"На Времевском направлении уже продолжаются активные российские штурмы. Уже несколько дней они проводят эти штурмы. Пытаются вклиниться в нашу оборону. Пытаются захватить определенные плацдармы. Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия, чтобы, во-первых, остановить. Во-вторых, не допустить подобных вклинений, поэтому на Времевском направлении ситуация довольно сложная и довольно динамичная", - сказал он.

Волошин отметил, что на Времевском направлении оккупанты и некоторые их группы готовились к штурмам по полтора-два месяца на полигонах, которые расположены на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, эти штурмы не похожи на мясные, ведь российских штурмовиков прикрывают дроны и бронетехника. Он добавил, что россияне сейчас пытаются применять бронетехнику не только как транспортное средство, но и так, чтобы она помогала и поддерживала их во время ведения штурмовых действий.

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Также представитель Сил обороны Юга сообщил, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские военные только продолжают готовиться к активизации штурмовых действий, однако ежедневно проводят по несколько штурмов, пытаясь выявить огневые средства Сил обороны, чтобы во время стандартного штурма наносить по ним огневое поражение.

По его словам, общая ситуация на юге фронта довольно напряженная.

"Враг продолжает ракетные и авиационные удары. Удары беспилотными летательными аппаратами - дронами-камикадзе. Враг продолжает вести контрбатарейную борьбу и ведет огонь из различных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Кроме того, враг проводит постоянно штурмы наших позиций", - подытожил он.

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