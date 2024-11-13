Окупанти здійснюють активні штурми на Времівському напрямку: Намагаються вклинитись в нашу оборону й захопити певні плацдарми, - Сили оборони Півдня

На Времівському напрямку ситуація доволі складна і динамічна. Вже декілька днів російські війська проводять на цьому напрямку активні штурми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"На Времівському напрямку вже тривають активні російські штурми. Вже декілька днів вони проводять ці штурми. Намагаються вклинитись в нашу оборону. Намагаються захопити певні плацдарми. Сили оборони України проводять стабілізаційні дії, щоб, по-перше, зупинити. По-друге, не допустити подібних вклинень, тому на Времівському напрямку ситуація доволі складна і доволі динамічна", - сказав він.

Волошин зауважив, що на Времівському напрямку окупанти та деякі їхні групи готувалися до штурмів по півтора-два місяці на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької й Херсонської областей. Крім того, ці штурми не схожі на м'ясні, адже російських штурмовиків прикривають дрони та бронетехніка. Він додав, що росіяни зараз намагаються застосовувати бронетехніку не лише як транспортний засіб, а й так, щоб вона допомагала і підтримувала їх під час ведення штурмових дій.

Також читайте: Рашисти 8 разів штурмували в районі Вовчанська. По позиціях ЗСУ завдано 404 удари, - ОТУ "Харків"

Також речник Сил оборони Півдня повідомив, що на Гуляйпільскому та Оріхівському напрямках російські військові лише продовжують готуватися до активізації штурмових дій, проте щодня проводять по декілька штурмів, намагаючись виявити вогневі засоби Сил оборони, щоб під час стандартного штурму завдавати по них вогневого ураження.

За його словами, загальна ситуація на півдні фронту є доволі напруженою.

"Ворог продовжує ракетні та авіаційні удари. Удари безпілотними літальними апаратами - дронами-камікадзе. Ворог продовжує вести контрбатарейну боротьбу і веде вогонь з різних артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворог проводить постійно штурми наших позицій", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти можуть розпочати штурми на півдні Запорізької області "з дня на день", - Сили оборони Півдня