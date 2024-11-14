Сутки на Донетчине: РФ 19 раз била по области, 2 человека погибли, 8 ранены

Российские войска 19 раз обстреливали Донецкую область за минувшие сутки, в результате чего 2 человека погибли, 8 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Анновке Кураховской громады погиб 1 человек, ранены 3 в Курахово. В Новотроицком Покровской громады 1 человек погиб и 2 ранены; в Покровске и селе Шевченко повреждено по 1 дому. В Удачненской громаде поврежден инфраструктурный объект.

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Краматорский район

Дом поврежден в Заречном Лиманской громады. Админздание повреждено в Николаевке, инфраструктурный объект и 3 многоэтажки. В Константиновке ранены 4 человека, повреждены 25 частных домов, админздание, предприятие, 4 линии электропередач и 2 газопровода; в Предтечино ранен человек, поврежден дом.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и промышленное здание.

В течение суток российские захватчики 19 раз били по Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 268 человек, в том числе 31 ребенок.

13 ноября оккупанты убили 2 жителей Донетчины: в Новотроицком и Шевченко. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

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