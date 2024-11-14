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Администрация Байдена в последние недели каденции планирует передать Украине все обещанное оружие, - Сибига

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Администрация Джо Байдена в последние недели своей каденции планирует передать Украине существенный объем помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенный объем помощи. Это мы предметно и в деталях обсудили с моим визави. Полностью все оружие, которое относится к президентским полномочиям", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что речь идет о Presidential drawdown authority (PDA), по которой вооружение предоставляется со складов Пентагона, и которая предусматривает быструю поставку.

Также Штаты заверили украинскую сторону, что оплатят все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Помощь по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) поступает дольше, чем по PDA.

"Это чрезвычайно важно, и такие заверения были получены во время встречи", - подытожил Сибига.

Ранее глава украинской дипломатии заявил, что Украина внимательно следит за назначениями, которые намерен осуществить новоизбранный президент США Дональд Трамп. А также рассчитывает на дальнейшую неизменную американскую поддержку.

Читайте также: Администрация Байдена планирует внести запрос в Конгресс о выделении новой помощи Украине

Автор: 

Байден Джо (2785) помощь (7784) Сибига Андрей (384)


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Топ комментарии
+4
....власне на це і була розрахована "допомога " зразка Обама - very well .... а по суті - примус до капітуляції , та найскоріший злив України , як держави........Скраплений руснявий газ ....тіньовий нафтобізнес .....+ збагачений уран ... з алмазами - це пріорітет для наших американських " партнерів " ......
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14.11.2024 12:27
+3
Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки змушує https://trueua.info/news/pivdenna-koreya-planuye-vidpraviti-do-ukraini-monitoringovu-grupu%E2%80%94****** Південну Корею переглянути можливість відправлення зброї безпосередньо в Україну.
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14.11.2024 12:03
+2
А ці обіцянки будуть реальні чи ними тільки "годуватимуть"?
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14.11.2024 11:58
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Правила форума Совет форумчан
А ці обіцянки будуть реальні чи ними тільки "годуватимуть"?
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14.11.2024 11:58 Ответить
сибіга всьо порєшал!
можемо розходитися.
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14.11.2024 12:03 Ответить
Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки змушує https://trueua.info/news/pivdenna-koreya-planuye-vidpraviti-do-ukraini-monitoringovu-grupu%E2%80%94****** Південну Корею переглянути можливість відправлення зброї безпосередньо в Україну.
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14.11.2024 12:03 Ответить
Тобто?
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14.11.2024 13:22 Ответить
Тобто поки що не на нашу користь.
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14.11.2024 13:30 Ответить
Невже томагавк?
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14.11.2024 12:09 Ответить
Це що, новий ''буданга''?
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14.11.2024 12:24 Ответить
....власне на це і була розрахована "допомога " зразка Обама - very well .... а по суті - примус до капітуляції , та найскоріший злив України , як держави........Скраплений руснявий газ ....тіньовий нафтобізнес .....+ збагачений уран ... з алмазами - це пріорітет для наших американських " партнерів " ......
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14.11.2024 12:27 Ответить
А яку ще країну, як державу, злили США?
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14.11.2024 13:32 Ответить
В останні тижні, ага. А зараз що заважає?
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14.11.2024 15:05 Ответить
 
 