Администрация Байдена в последние недели каденции планирует передать Украине все обещанное оружие, - Сибига

Администрация Джо Байдена в последние недели своей каденции планирует передать Украине существенный объем помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Действующая администрация США планирует в последние недели своей каденции передать Украине очень существенный объем помощи. Это мы предметно и в деталях обсудили с моим визави. Полностью все оружие, которое относится к президентским полномочиям", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что речь идет о Presidential drawdown authority (PDA), по которой вооружение предоставляется со складов Пентагона, и которая предусматривает быструю поставку.

Также Штаты заверили украинскую сторону, что оплатят все контракты на производство оружия, предусмотренные программой поддержки Украины. Помощь по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) поступает дольше, чем по PDA.

"Это чрезвычайно важно, и такие заверения были получены во время встречи", - подытожил Сибига.

Ранее глава украинской дипломатии заявил, что Украина внимательно следит за назначениями, которые намерен осуществить новоизбранный президент США Дональд Трамп. А также рассчитывает на дальнейшую неизменную американскую поддержку.

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