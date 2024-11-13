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Украина внимательно следит за назначениями в команде Трампа и надеется на дальнейшую американскую поддержку, - Сибига

Сибіга про призначення в команді Трампа

Украина внимательно следит за назначениями, которые намерен осуществить новоизбранный президент США Дональд Трамп. А также рассчитывает на дальнейшую неизменную американскую поддержку.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за назначениями в команде Трампа. И мы готовы к налаживанию тесного взаимодействия",- сказал глава МИД.

Дипломат отметил, что диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, установлен.

"Мы рассчитываем на дальнейшую неизменную поддержку и лидерство США в наших усилиях остановить российскую агрессию и достичь справедливого, всеобъемлющего мира. Очень надеемся, что в этот короткий период мы тоже будем иметь уже четкое понимание тех коммуникационных линий, которые присущи отношениям или коммуникации высокого уровня", - отметил Сибига.

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Он добавил, что Украина рассчитывает на тесное и продуктивное взаимодействие, на "откровенный и искренний диалог, который отвечает интересам двух народов и стран".

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.

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Автор: 

назначение (2174) США (26598) Трамп Дональд (5187) Сибига Андрей (394)


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Якби ще Україна уважно стежила що вона понавибирала в 2019 році…
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13.11.2024 21:27 Ответить
боржом вже давно закінчився.
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13.11.2024 21:28 Ответить
так все ж таки, що там з міністром оборони? будуть брати із стендаперів чи все ж хоча б з телеведучих?
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13.11.2024 21:30 Ответить
А самі почати працювати не збиратесь?
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13.11.2024 21:42 Ответить
Украина внимательно следит за назначениями в команде Трампа и надеется Источник:

Как собака Павлова - Гарант с командой смотрит и надеется ... а прокуроры колясочники сплочёнными рядами грабят Украину
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13.11.2024 22:10 Ответить
Трамп дуже переймається, що Україна за чимось там стежить.
І переживає про сподівання України.
Краще говорити від імені європейської спільноти.
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13.11.2024 23:35 Ответить
А немного, чуть чуть оторвать сраку от кресла и проделать кое-какую работу пан Сибига не хочет? Не "наблюдать", а немедленно гнать нахер маркарову, назначать на ее место профессионального диплома-американиста , и поставить перед ним конкретную задачу продвижения интересов Украины во все мало-мальски значимых кабинетах Вашингтона.
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14.11.2024 00:38 Ответить
Як кажуть в народі:"Дурень(сєбіга) думкой богатєєт"...
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14.11.2024 07:12 Ответить
 
 