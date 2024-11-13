Украина внимательно следит за назначениями в команде Трампа и надеется на дальнейшую американскую поддержку, - Сибига

Украина внимательно следит за назначениями, которые намерен осуществить новоизбранный президент США Дональд Трамп. А также рассчитывает на дальнейшую неизменную американскую поддержку.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно следим за назначениями в команде Трампа. И мы готовы к налаживанию тесного взаимодействия",- сказал глава МИД.

Дипломат отметил, что диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, установлен.

"Мы рассчитываем на дальнейшую неизменную поддержку и лидерство США в наших усилиях остановить российскую агрессию и достичь справедливого, всеобъемлющего мира. Очень надеемся, что в этот короткий период мы тоже будем иметь уже четкое понимание тех коммуникационных линий, которые присущи отношениям или коммуникации высокого уровня", - отметил Сибига.

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Он добавил, что Украина рассчитывает на тесное и продуктивное взаимодействие, на "откровенный и искренний диалог, который отвечает интересам двух народов и стран".

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может "вскоре" назначить мирного посланника по Украине для проведения переговоров о завершении российско-украинской войны.

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