Україна уважно стежить за призначеннями в команді Трампа й сподівається на подальшу американську підтримку, - Сибіга
Україна уважно стежить за призначеннями, які має намір здійснити новообраний президент США Дональд Трамп. А також розраховує на подальшу незмінну американську підтримку.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми уважно стежимо за призначеннями в команді Трампа. І ми готові до налагодження тісної взаємодії",- сказав очільник МЗС.
Дипломат зазначив, що діалог між президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом, встановлено.
"Ми розраховуємо на подальшу незмінну підтримку та лідерство США в наших зусиллях зупинити російську агресію та досягти справедливого, всеосяжного миру. Дуже сподіваємося, що в цей короткий період ми теж матимемо вже чітке розуміння тих комунікаційних ліній, які притаманні стосункам або комунікації найвищого рівня", - зазначив Сибіга.
Він додав, що Україна розраховує на тісну і продуктивну взаємодію, на "відвертий і щирий діалог, який відповідає інтересам двох народів і країн".
Раніше повідомлялося, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как собака Павлова - Гарант с командой смотрит и надеется ... а прокуроры колясочники сплочёнными рядами грабят Украину
І переживає про сподівання України.
Краще говорити від імені європейської спільноти.