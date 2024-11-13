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Україна уважно стежить за призначеннями в команді Трампа й сподівається на подальшу американську підтримку, - Сибіга

Сибіга про призначення в команді Трампа

Україна уважно стежить за призначеннями, які має намір здійснити новообраний президент США Дональд Трамп. А також розраховує на подальшу незмінну американську підтримку.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за призначеннями в команді Трампа. І ми готові до налагодження тісної взаємодії",- сказав очільник МЗС.

Дипломат зазначив, що діалог між президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом, встановлено.

"Ми розраховуємо на подальшу незмінну підтримку та лідерство США в наших зусиллях зупинити російську агресію та досягти справедливого, всеосяжного миру. Дуже сподіваємося, що в цей короткий період ми теж матимемо вже чітке розуміння тих комунікаційних ліній, які притаманні стосункам або комунікації найвищого рівня", - зазначив Сибіга.

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Він додав, що  Україна розраховує на тісну і продуктивну взаємодію, на "відвертий і щирий діалог, який відповідає інтересам двох народів і країн".

Раніше повідомлялося, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.

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Автор: 

призначення (2276) США (22614) Трамп Дональд (5536) Сибіга Андрій (381)


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Якби ще Україна уважно стежила що вона понавибирала в 2019 році…
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13.11.2024 21:27 Відповісти
боржом вже давно закінчився.
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13.11.2024 21:28 Відповісти
так все ж таки, що там з міністром оборони? будуть брати із стендаперів чи все ж хоча б з телеведучих?
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13.11.2024 21:30 Відповісти
А самі почати працювати не збиратесь?
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13.11.2024 21:42 Відповісти
Украина внимательно следит за назначениями в команде Трампа и надеется Источник:

Как собака Павлова - Гарант с командой смотрит и надеется ... а прокуроры колясочники сплочёнными рядами грабят Украину
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13.11.2024 22:10 Відповісти
Трамп дуже переймається, що Україна за чимось там стежить.
І переживає про сподівання України.
Краще говорити від імені європейської спільноти.
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13.11.2024 23:35 Відповісти
А немного, чуть чуть оторвать сраку от кресла и проделать кое-какую работу пан Сибига не хочет? Не "наблюдать", а немедленно гнать нахер маркарову, назначать на ее место профессионального диплома-американиста , и поставить перед ним конкретную задачу продвижения интересов Украины во все мало-мальски значимых кабинетах Вашингтона.
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14.11.2024 00:38 Відповісти
Як кажуть в народі:"Дурень(сєбіга) думкой богатєєт"...
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14.11.2024 07:12 Відповісти
 
 