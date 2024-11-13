Україна уважно стежить за призначеннями в команді Трампа й сподівається на подальшу американську підтримку, - Сибіга

Україна уважно стежить за призначеннями, які має намір здійснити новообраний президент США Дональд Трамп. А також розраховує на подальшу незмінну американську підтримку.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми уважно стежимо за призначеннями в команді Трампа. І ми готові до налагодження тісної взаємодії",- сказав очільник МЗС.

Дипломат зазначив, що діалог між президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом, встановлено.

"Ми розраховуємо на подальшу незмінну підтримку та лідерство США в наших зусиллях зупинити російську агресію та досягти справедливого, всеосяжного миру. Дуже сподіваємося, що в цей короткий період ми теж матимемо вже чітке розуміння тих комунікаційних ліній, які притаманні стосункам або комунікації найвищого рівня", - зазначив Сибіга.

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Він додав, що Україна розраховує на тісну і продуктивну взаємодію, на "відвертий і щирий діалог, який відповідає інтересам двох народів і країн".

Раніше повідомлялося, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп може "незабаром" призначити мирного посланця щодо України для проведення переговорів про завершення російсько-української війни.

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