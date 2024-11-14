Сырский обсудил с главой Генштаба Франции Бюркаром подготовку воинов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Французской Республики генералом Тьери Бюркаром.
Об этом Сырский сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время разговора украинский главком поделился информацией об оперативной обстановке на линии фронта.
Также Сырский проинформировал французского коллегу об особенностях оборонительных операций на наиболее напряженных участках.
В свою очередь генерал Бюркар подтвердил намерения французской стороны продолжить предоставление материально-технической помощи и подготовку украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС (EUMAM).
"В настоящее время продолжается адаптация программ подготовки в соответствии с потребностями и с учетом боевого опыта ВС Украины. Пользуясь случаем поблагодарил за последовательную поддержку Вооруженных Сил Украины", - добавил Сырский.
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Этот сапог - чего изволите, вообще на фронте бывает?
То он в песочнице зеленского - курской области, то в Харьковской, то с волонтерами фоткается.
А может под Покровск вместе со своим штабом? Их по количеству много, совковый хенерал.
Вони йому "парле ву".
А він їм "Єстєссно, мать вашу".