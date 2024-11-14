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Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро, - Шмыгаль

єк

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Премьер отметил, что даже несмотря на войну Украина продолжает реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС.

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В пресс-релизе ЕК отмечается, что после оценки второго платежного запроса, поданного Украиной в октябре, Комиссия пришла к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила девять согласованных показателей реформ для этого платежа. Эти реформы охватывают такие сферы как борьба с коррупцией, деловая среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

Комиссия представила Европейскому Совету оценку удовлетворительного выполнения Украиной качественных и количественных показателей, изложенных в Плане для Украины, вместе с предложением по Решению Совета по реализации для выплаты почти €4,1 млрд. Перевод в Украину будет осуществлен после принятия этого Решения Радой и принятия решения о выплату Комиссией.

Автор: 

Еврокомиссия (1445) Евросоюз (17089)


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Знову Зеленському від того щось перепаде - знову собі трохи накраде.
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14.11.2024 18:19 Ответить
це все іпсо. Вони крадуть тільки податки українських громадян а допомогу від партнерів не чіпають. Так сам Зеленський сказав
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14.11.2024 18:31 Ответить
Ну якщо головний злодій так сказав - то значить правда...
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14.11.2024 18:35 Ответить
Оце вже добре! Нам зброя не потрібна, а от шекель до шекеля- і ще один маєточок в Італії!
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14.11.2024 18:23 Ответить
- А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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14.11.2024 18:50 Ответить
И кто вот это поставил руководить " Очисткой" ? - Я, не назначал. Спросите у Швондера.
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14.11.2024 19:22 Ответить
Шмигаль першим відкрив хавальник На 4,1 млрд євро ... і не подавиться
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14.11.2024 19:30 Ответить
Шмигло радіє , рученята спітнілі протирає!!!
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14.11.2024 19:35 Ответить
 
 