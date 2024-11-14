Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро, - Шмыгаль

Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕК дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Премьер отметил, что даже несмотря на войну Украина продолжает реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС.

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В пресс-релизе ЕК отмечается, что после оценки второго платежного запроса, поданного Украиной в октябре, Комиссия пришла к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила девять согласованных показателей реформ для этого платежа. Эти реформы охватывают такие сферы как борьба с коррупцией, деловая среда, рынок труда, региональная политика, энергетический рынок и защита окружающей среды.

Комиссия представила Европейскому Совету оценку удовлетворительного выполнения Украиной качественных и количественных показателей, изложенных в Плане для Украины, вместе с предложением по Решению Совета по реализации для выплаты почти €4,1 млрд. Перевод в Украину будет осуществлен после принятия этого Решения Радой и принятия решения о выплату Комиссией.