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Новини Допомога Україні
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Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро, - Шмигаль

єк

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄК дала позитивну оцінку реформам і зазначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на якнайшвидше погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік становитиме 16,1 млрд євро", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що навіть попри війну Україна продовжує реформуватися і трансформуватися для зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

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У пресрелізі ЄК зазначається, що після оцінки другого платіжного запиту, поданого Україною в жовтні, Комісія дійшла висновку, що Україна задовільно виконала дев'ять узгоджених показників реформ для цього платежу. Ці реформи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, ділове середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок і захист довкілля.

Комісія представила Європейській Раді оцінку задовільного виконання Україною якісних і кількісних показників, викладених у Плані для України, разом із пропозицією щодо Рішення Ради з реалізації для виплати майже €4,1 млрд. Переказ в Україну буде здійснено після ухвалення цього Рішення Радою та ухвалення рішення про виплату Комісією.

Автор: 

Єврокомісія (2148) Євросоюз (13360)


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Знову Зеленському від того щось перепаде - знову собі трохи накраде.
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14.11.2024 18:19 Відповісти
це все іпсо. Вони крадуть тільки податки українських громадян а допомогу від партнерів не чіпають. Так сам Зеленський сказав
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14.11.2024 18:31 Відповісти
Ну якщо головний злодій так сказав - то значить правда...
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14.11.2024 18:35 Відповісти
Оце вже добре! Нам зброя не потрібна, а от шекель до шекеля- і ще один маєточок в Італії!
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14.11.2024 18:23 Відповісти
- А рояль куды пошел? Пошел рояль в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...
"Что-то не видел я там такого рояля", - подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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14.11.2024 18:50 Відповісти
И кто вот это поставил руководить " Очисткой" ? - Я, не назначал. Спросите у Швондера.
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14.11.2024 19:22 Відповісти
Шмигаль першим відкрив хавальник На 4,1 млрд євро ... і не подавиться
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14.11.2024 19:30 Відповісти
Шмигло радіє , рученята спітнілі протирає!!!
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14.11.2024 19:35 Відповісти
 
 