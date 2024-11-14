Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро, - Шмигаль

Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄК дала позитивну оцінку реформам і зазначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на якнайшвидше погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік становитиме 16,1 млрд євро", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що навіть попри війну Україна продовжує реформуватися і трансформуватися для зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.

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У пресрелізі ЄК зазначається, що після оцінки другого платіжного запиту, поданого Україною в жовтні, Комісія дійшла висновку, що Україна задовільно виконала дев'ять узгоджених показників реформ для цього платежу. Ці реформи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, ділове середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок і захист довкілля.

Комісія представила Європейській Раді оцінку задовільного виконання Україною якісних і кількісних показників, викладених у Плані для України, разом із пропозицією щодо Рішення Ради з реалізації для виплати майже €4,1 млрд. Переказ в Україну буде здійснено після ухвалення цього Рішення Радою та ухвалення рішення про виплату Комісією.