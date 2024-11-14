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На юге Украины зафиксированы вражеские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 14 ноября Украину атакуют вражеские ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 21:53

  • БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу!
  • БпЛА с акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский!
  • БпЛА с акватории Черного моря курсом на Южное (Одесская обл).
  • БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный!
  • Новые группы БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу!

Обновление по состоянию на 22:41

  • БпЛА на севере Николаева, курс северный.
  • БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
  • БПЛА в северо-западной части Одесщины, курс северный.

Обновление по состоянию на 23:43

  • БпЛА на севере Николаева, курс северный.
  • БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
  • БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.
  • БпЛА на севере Одесщины, курс северо-западный.

Читайте также: Воздушные силы будут информировать о воздушных угрозах в Viber

Автор: 

Воздушные силы (2273) воздушная тревога (782) Шахед (960)


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Топ комментарии
+3
звісно населенню хочеться, щоб у кожній Снігурівці і Баштанці на постійній основі стояв свій NASAMS, але цього ніколи не буде, хіба що у населення пєнсіі років тридцять будуть символічними, а прокурори з суддями будуть отримувати зарплатню не вище тисячі євро. Тому це з розряду фантастики.
Як працює ППО, населення гадки не має, і це дуже добре, бо я не дуже довіряю населенню після 2019-го року.
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15.11.2024 00:01
+2
А F-16 слабо підняти або гелікоптер із окулярами нічного бачення???
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14.11.2024 21:30
+2
якщо ви думаєте, що дрон гарно видно з гелікоптера у тепловізор, то помиляєтесь. Можно прошугати годину з ризиком "приземлитись" від ворожого ЗРК, і не наштовхнутись на їхній шахєд або герберу, або пародію. По більшості процес виявлення "візуально-пальпаторний", тобто на слух. У глибині теріторії можуть працювати РЛС на об'єктових засобах ППО.
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14.11.2024 23:40
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А F-16 слабо підняти або гелікоптер із окулярами нічного бачення???
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14.11.2024 21:30 Ответить
f-16 там не літає, гелікоптери вночі теж, там працюють Реби і МВГ, якщо дрон виявляється на відстані ураження.
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14.11.2024 23:23 Ответить
там повітря інше (морське) або гелікоптерам зорі південного неба в окуляри "попадають"?
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14.11.2024 23:26 Ответить
якщо ви думаєте, що дрон гарно видно з гелікоптера у тепловізор, то помиляєтесь. Можно прошугати годину з ризиком "приземлитись" від ворожого ЗРК, і не наштовхнутись на їхній шахєд або герберу, або пародію. По більшості процес виявлення "візуально-пальпаторний", тобто на слух. У глибині теріторії можуть працювати РЛС на об'єктових засобах ППО.
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14.11.2024 23:40 Ответить
на 99 відсотків я за Вашу теорію, але ППО .... не працює.... на практиці - і про це потрібно населенню сказати відверто!"
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14.11.2024 23:49 Ответить
звісно населенню хочеться, щоб у кожній Снігурівці і Баштанці на постійній основі стояв свій NASAMS, але цього ніколи не буде, хіба що у населення пєнсіі років тридцять будуть символічними, а прокурори з суддями будуть отримувати зарплатню не вище тисячі євро. Тому це з розряду фантастики.
Як працює ППО, населення гадки не має, і це дуже добре, бо я не дуже довіряю населенню після 2019-го року.
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15.11.2024 00:01 Ответить
так у рядового населення пенсії якраз і символічні ))
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15.11.2024 00:06 Ответить
а так буде взагалі символічна-символічна.
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15.11.2024 00:08 Ответить
А чому не літає?

Українське командування боїться, що "с-400" дістане з Криму? Так наче ж AGM-88 є...
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14.11.2024 23:32 Ответить
так, дістане з Сірогоз або Каланчака. Щодо хармів, то у мене є великі сумніви, що нам їх взагалі надали до цих бортів.
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14.11.2024 23:44 Ответить
Ау! Командувач ПвК "Південь", чому шахед пролетів ??? Раднику дай слово - якщо сам спиш уже....
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14.11.2024 22:44 Ответить
Внутрішнім планом перемоги їх ..раз два ..три ... локаційно втрачено !..Ура ...перемога !
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14.11.2024 23:08 Ответить
цей дрон, який зробив таке горе - теж у доповіді буде, що локаційно втрачено.... Чому? Він зник із радарів....
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14.11.2024 23:28 Ответить
Очікую крім Одеси ще й Суми, потім Чернігів, потім ..... інші міста України!
У нас, крім Києва, ППО є взагалі чи це все балачки зешобли вранці "із співчуттями" за загиблими?
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15.11.2024 00:27 Ответить
Вам же вище пояснили, як це працює. Але ж я забув: народ хоче "простих рішень"
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15.11.2024 03:15 Ответить
 
 