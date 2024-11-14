На юге Украины зафиксированы вражеские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 14 ноября Украину атакуют вражеские ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область", - говорится в сообщении.
Обновление относительно движения БпЛА
Обновление по состоянию на 21:53
- БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу!
- БпЛА с акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский!
- БпЛА с акватории Черного моря курсом на Южное (Одесская обл).
- БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный!
- Новые группы БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу!
Обновление по состоянию на 22:41
- БпЛА на севере Николаева, курс северный.
- БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
- БПЛА в северо-западной части Одесщины, курс северный.
Обновление по состоянию на 23:43
- БпЛА на севере Николаева, курс северный.
- БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.
- БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.
- БпЛА на севере Одесщины, курс северо-западный.
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+3 Urs
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Як працює ППО, населення гадки не має, і це дуже добре, бо я не дуже довіряю населенню після 2019-го року.
Українське командування боїться, що "с-400" дістане з Криму? Так наче ж AGM-88 є...
У нас, крім Києва, ППО є взагалі чи це все балачки зешобли вранці "із співчуттями" за загиблими?