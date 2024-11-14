На юге Украины зафиксированы вражеские "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 14 ноября Украину атакуют вражеские ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область", - говорится в сообщении.

Обновление относительно движения БпЛА

Обновление по состоянию на 21:53

БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу!

БпЛА с акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский!

БпЛА с акватории Черного моря курсом на Южное (Одесская обл).

БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный!

Новые группы БпЛА с акватории Черного моря курсом на Одессу!

Обновление по состоянию на 22:41

БпЛА на севере Николаева, курс северный.

БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.

БПЛА в северо-западной части Одесщины, курс северный.

Обновление по состоянию на 23:43

БпЛА на севере Николаева, курс северный.

БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный.

БпЛА на севере Николаева, курс северо-западный.

БпЛА на севере Одесщины, курс северо-западный.

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