На півдні України зафіксовано ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 14 листопада Україну атакують ворожі ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 21:53
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу!
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський!
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне (Одеська обл).
- БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний!
- Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу!
Оновлення станом на 22:41
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний.
- БпЛА в північно-західній частині Одещини, курс північний.
Оновлення станом на 23:43
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний.
- БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний.
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА на півночі Одещини,курс північно-західний.
Топ коментарі
+3 Urs
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+2 Luk Viktor
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+2 Urs
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Як працює ППО, населення гадки не має, і це дуже добре, бо я не дуже довіряю населенню після 2019-го року.
Українське командування боїться, що "с-400" дістане з Криму? Так наче ж AGM-88 є...
У нас, крім Києва, ППО є взагалі чи це все балачки зешобли вранці "із співчуттями" за загиблими?