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Новини
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На півдні України зафіксовано ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 14 листопада Україну атакують ворожі ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:53

  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу!
  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський!
  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне (Одеська обл).
  • БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний!
  • Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу!

Оновлення станом на 22:41

  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний.
  • БпЛА в північно-західній частині Одещини, курс північний.

Оновлення станом на 23:43

  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний.
  • БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА на півночі Одещини,курс північно-західний.

Також читайте: Повітряні сили інформуватимуть про повітряні загрози у Viber

Автор: 

Повітряні сили (2616) повітряна тривога (910) Шахед (967)


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Топ коментарі
+3
звісно населенню хочеться, щоб у кожній Снігурівці і Баштанці на постійній основі стояв свій NASAMS, але цього ніколи не буде, хіба що у населення пєнсіі років тридцять будуть символічними, а прокурори з суддями будуть отримувати зарплатню не вище тисячі євро. Тому це з розряду фантастики.
Як працює ППО, населення гадки не має, і це дуже добре, бо я не дуже довіряю населенню після 2019-го року.
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15.11.2024 00:01
+2
А F-16 слабо підняти або гелікоптер із окулярами нічного бачення???
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14.11.2024 21:30
+2
якщо ви думаєте, що дрон гарно видно з гелікоптера у тепловізор, то помиляєтесь. Можно прошугати годину з ризиком "приземлитись" від ворожого ЗРК, і не наштовхнутись на їхній шахєд або герберу, або пародію. По більшості процес виявлення "візуально-пальпаторний", тобто на слух. У глибині теріторії можуть працювати РЛС на об'єктових засобах ППО.
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14.11.2024 23:40
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А F-16 слабо підняти або гелікоптер із окулярами нічного бачення???
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14.11.2024 21:30 Відповісти
f-16 там не літає, гелікоптери вночі теж, там працюють Реби і МВГ, якщо дрон виявляється на відстані ураження.
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14.11.2024 23:23 Відповісти
там повітря інше (морське) або гелікоптерам зорі південного неба в окуляри "попадають"?
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14.11.2024 23:26 Відповісти
якщо ви думаєте, що дрон гарно видно з гелікоптера у тепловізор, то помиляєтесь. Можно прошугати годину з ризиком "приземлитись" від ворожого ЗРК, і не наштовхнутись на їхній шахєд або герберу, або пародію. По більшості процес виявлення "візуально-пальпаторний", тобто на слух. У глибині теріторії можуть працювати РЛС на об'єктових засобах ППО.
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14.11.2024 23:40 Відповісти
на 99 відсотків я за Вашу теорію, але ППО .... не працює.... на практиці - і про це потрібно населенню сказати відверто!"
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14.11.2024 23:49 Відповісти
звісно населенню хочеться, щоб у кожній Снігурівці і Баштанці на постійній основі стояв свій NASAMS, але цього ніколи не буде, хіба що у населення пєнсіі років тридцять будуть символічними, а прокурори з суддями будуть отримувати зарплатню не вище тисячі євро. Тому це з розряду фантастики.
Як працює ППО, населення гадки не має, і це дуже добре, бо я не дуже довіряю населенню після 2019-го року.
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15.11.2024 00:01 Відповісти
так у рядового населення пенсії якраз і символічні ))
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15.11.2024 00:06 Відповісти
а так буде взагалі символічна-символічна.
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15.11.2024 00:08 Відповісти
А чому не літає?

Українське командування боїться, що "с-400" дістане з Криму? Так наче ж AGM-88 є...
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14.11.2024 23:32 Відповісти
так, дістане з Сірогоз або Каланчака. Щодо хармів, то у мене є великі сумніви, що нам їх взагалі надали до цих бортів.
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14.11.2024 23:44 Відповісти
Ау! Командувач ПвК "Південь", чому шахед пролетів ??? Раднику дай слово - якщо сам спиш уже....
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14.11.2024 22:44 Відповісти
Внутрішнім планом перемоги їх ..раз два ..три ... локаційно втрачено !..Ура ...перемога !
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14.11.2024 23:08 Відповісти
цей дрон, який зробив таке горе - теж у доповіді буде, що локаційно втрачено.... Чому? Він зник із радарів....
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14.11.2024 23:28 Відповісти
Очікую крім Одеси ще й Суми, потім Чернігів, потім ..... інші міста України!
У нас, крім Києва, ППО є взагалі чи це все балачки зешобли вранці "із співчуттями" за загиблими?
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15.11.2024 00:27 Відповісти
Вам же вище пояснили, як це працює. Але ж я забув: народ хоче "простих рішень"
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15.11.2024 03:15 Відповісти
 
 