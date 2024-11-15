На півдні України зафіксовано ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 14 листопада Україну атакують ворожі ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину. БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:53

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу!

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський!

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне (Одеська обл).

БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний!

Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу!

Оновлення станом на 22:41

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний.

БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний.

БпЛА в північно-західній частині Одещини, курс північний.

Оновлення станом на 23:43

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північний.

БпЛА на межі Миколаївщини і Одещини, курс північний.

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА на півночі Одещини,курс північно-західний.

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