Сибига поздравил будущего госсекретаря США Рубио: Жду совместной работы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал выдвижение сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря США.

Об этом он написал в X, передает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что Рубио был номинирован на должность 72-го государственного секретаря США.

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"Я с нетерпением жду совместной работы, углубления взаимовыгодного украинско-американского стратегического партнерства и содействия миру через силу в Украине и во всем мире", - добавил министр.

Будущий госсекретарь в следующем году должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая то, что республиканцы имеют большинство в Сенате США, это кадровое решение не встретит проблем.