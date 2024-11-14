Сибіга привітав майбутнього держсекретаря США Рубіо: Чекаю на спільну роботу
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав висунення сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря США.
Про це він написав у X, передає Цензор.НЕТ.
Сибіга відзначив, що Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США.
"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, поглиблення взаємовигідного українсько-американського стратегічного партнерства та сприяння миру через силі в Україні та в усьому світі", – додав міністр.
Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.
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Сибіга попав в просак!
Якщо б мене вітала нікчема, яку я відверто зневажаю, я не знаю навіть, як я б відреагував.
Молодець: на рівних тримається - а гулє?
Галантерейник і кардинал - це сила. 😁
(Игорь Бигдан, хоть ушел из соцсетей), сейчас подкинул толковую мысль: То, что происходит сейчас в США - это не «Квартал-95». Это не про хоть поржем и *****. Те были просто идиотами, имбецильными клоунами, свадебными фотографами, корабельными соснами и тамадами. Но в целом-то - они хотели добра. Повеселиться, поржать, помириться, перестать стрелять, чтоб войны не было, чтоб улицы освещены, чтоб зарплаты по четыре тысячи баксов, чтоб вечно веселый карнавал с Сердючкой на Майдане, хлебы и зрелища, и вино рекой - но в целом, добра. Просто идиоты.
Эти же… Я не хочу сказать, что это абсолютное зло - но пришли они точно не поржать. Они пришли - тоже! - переделывать мир. Изменять его полярность. Изменять мироустройство. И они предельно целеустремленны, серьезны, идейны и мотивированы. И сильны.
Те были веселые идиоты - эти идиоты уверенные и целенаправленные. Бигдан вот говорит, что в Штатах сейчас пришел к власти не коллективный Зеленский, а коллективный Шарий.
Хотя, Шарий не столь целенаправлен. Он просто продажен. А эти - идейные искренне. И это будет предельно деструктивная сила. Приход в воюющей стране к власти «Квартала-95» означал катастрофу - но катастрофу только для одной страны.
Приход к власти людей, которые будут работать директорами национальной разведки единственной сверхждержавы в мире, политика которой влияет на всю планету, уверенные, что в Украине существуют биолаборатории, и министрами обороны, уверенные, что микробов не существует, потому что он их не видит, и поэтому можно по десять лет не мыть руки, и всему этому будет советовать Маск…
А командовать всем эти будет Рыжая Волосатая Халва, имеющая монобольшинство в Сенате, в Палате, В Суде, набравшая 311 голосов выборщиков, взявшая все семь колеблющихся штатов и получившая тем самым полный, абсолютный картбланш от населения - в США еще не было такого президента, в руках которого сосредоточено СТОЛЬКО власти, система сдержек и противовесов, всегда и отличавшая Штаты, в этот раз поломалась - и которого поддерживают все ******** всего мира всех мастей, от кью-анонов и антиваксеров до плоскоземельщиков и свидетелей инопланетян…
Это будет катастрофа мирового масштаба.
Мир *******. Все.
Ваш Дед - https://t.me/babchenko77/10974