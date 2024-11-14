Сибіга привітав майбутнього держсекретаря США Рубіо: Чекаю на спільну роботу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав висунення сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря США.

Про це він написав у X, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга відзначив, що Рубіо був номінований на посаду 72-го державного секретаря США.

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"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу, поглиблення взаємовигідного українсько-американського стратегічного партнерства та сприяння миру через силі в Україні та в усьому світі", – додав міністр.

Майбутній держсекретар наступного року має бути затверджений Конгресом, але з огляду на те, що республіканці мають більшість у Сенаті США, це кадрове рішення не зустріне проблем.