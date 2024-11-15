Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, а также рассказал о новом формате сотрудничества - "норвежской модели".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении на Facebook-странице.

"Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине. Это позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны", - сообщил Умеров.

Читайте также: Норвежская оппозиция предлагает утроить помощь Украине

Также он отметил, что во время встречи обсудили новый формат сотрудничества - "норвежскую модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали - позже. Благодарен Норвегии за решимость поддерживать Украину и готовность к углублению нашего партнерства", - добавил министр обороны Украины.

Читайте также: Агентство закупок Минобороны подписало соглашение с Агентством оборонных материалов Норвегии, - Умеров