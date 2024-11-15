Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, а также рассказал о новом формате сотрудничества - "норвежской модели".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении на Facebook-странице.
"Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине. Это позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны", - сообщил Умеров.
Также он отметил, что во время встречи обсудили новый формат сотрудничества - "норвежскую модель".
"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали - позже. Благодарен Норвегии за решимость поддерживать Украину и готовность к углублению нашего партнерства", - добавил министр обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль