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Новости Помощь Украине
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Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, - Умеров

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, а также рассказал о новом формате сотрудничества - "норвежской модели".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении на Facebook-странице.

"Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине. Это позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны", - сообщил Умеров.

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Также он отметил, что во время встречи обсудили новый формат сотрудничества - "норвежскую модель".

"Речь идет о новой модели инвестирования в украинские оборонные технологические компании. Детали - позже. Благодарен Норвегии за решимость поддерживать Украину и готовность к углублению нашего партнерства", - добавил министр обороны Украины.

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Норвегия (690) оружие (10195) техника (1732) Умеров Рустем (503)


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Ви ублюдків познімали пенсію з цих виродків прокурорів ментів за липову вислугу,бо я лікарь по винен працювати до 60 ,аиякась гидота Саудівська до 45 і на відпочинок
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15.11.2024 14:08 Ответить
а хто ж, як не норвегія??!! бо після всього, що спиз...ете ви, ****** зелені тварі, вже на оборону грошей не залишається!!
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15.11.2024 14:16 Ответить
Поки Украіна тисячи роздає, Норвегія фінансує? Ви там взагалі пізданулись?
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15.11.2024 15:35 Ответить
 
 