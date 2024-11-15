УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8218 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
731 5

Норвегія профінансує виробництво українського озброєння та техніки, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Норвегія профінансує виробництво українського озброєння й техніки, а також розповів про новий формат співпраці - "норвезьку модель".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його дописі на Facebook-сторінці.

"Під час візиту до Осло домовилися з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом, що Норвегія долучиться до "данського формату" підтримки - прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти й постачати необхідне озброєння для наших Сил оборони", - повідомив Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агенція закупівель Міноборони підписала угоду з Агенцією оборонних матеріалів Норвегії, - Умєров

Також він зазначив, що під час зустрічі обговорили новий формат співпраці - "норвезьку модель".

"Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Деталі згодом. Вдячний Норвегії за рішучість підтримувати Україну та готовність до поглиблення нашого партнерства", - додав міністр оборони України.

Читайте: Норвезька опозиція пропонує потроїти допомогу Україні

Автор: 

Норвегія (765) зброя (7446) техніка (1824) Умєров Рустем (595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви ублюдків познімали пенсію з цих виродків прокурорів ментів за липову вислугу,бо я лікарь по винен працювати до 60 ,аиякась гидота Саудівська до 45 і на відпочинок
показати весь коментар
15.11.2024 14:08 Відповісти
а хто ж, як не норвегія??!! бо після всього, що спиз...ете ви, ****** зелені тварі, вже на оборону грошей не залишається!!
показати весь коментар
15.11.2024 14:16 Відповісти
Поки Украіна тисячи роздає, Норвегія фінансує? Ви там взагалі пізданулись?
показати весь коментар
15.11.2024 15:35 Відповісти
 
 