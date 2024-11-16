Z-блогер Гузенко (Тринадцатый) из СИЗО отправляется на войну против Украины
Автор российского провоенного телеграм-канала "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали 5 октября в Ставропольском крае и отправили под стражу, подписал контракт с Минобороны России и в ближайшее время отправится на войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и Astra.
Отмечается, что Гузенко уже освободили из-под стражи.
Эти данные подтверждает и сам телеграм-канал Гузенко, который в его отсутствие вели другие редакторы.
Дело против провоенного блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.
Что известно о рашисте Егоре Гузенко?
Егор Гузенко был задержан российской полицией 5 октября в его родном городе Новопавловске в Ставропольском крае. Его обвинили в сопротивлении полиции и применении насилия к полицейскому. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Гузенко с 2015 года участвовал в войне на Донбассе на стороне поддерживаемой РФ группировки "ДНР". В 2019 году он воевал в Сирии.
В начале 2022 года Гузенко находился под следствием по делу о хулиганстве - он выстрелил человеку в лицо светошумовым патроном из газового пистолета. Узнав о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину, он срезал с ноги электронный браслет слежения и уехал в зону боевых действий.
В своем телеграм-канале Гузенко неоднократно призывал использовать против Украины ядерное оружие. Кроме того, он критиковал российское министерство обороны и поддерживал основателя группировки ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприклад дивилася раніше одного росіянина на ютубі, який чисто німецьку мову розбирав і пояснював.
Ніколи нічого про політику - тільки мова і все.
І тут раптово почав промову лідерки AFD розбирати, супроводжуючи її похвалами. А всі знають, що AFD, то нащадки партії одного любителя малювати пейзажі з Австрії. При цьому звичайно Шольца той ютубер не забув теж принизити.
А такий був інтелігентний богобоязнений у прямому сенсі цього слова. Тільки мову німецьку в ютубі розбирав і трохи латину.
Як там казав Бабченко про таких. Навіть ніби нормальні з них стануть такими як і всі.
Та мораль, що хороших московитів не існує , а дивиться їх або дурень або московит .
ви до яких відноситесь ?
"Экономическая полиция Санкт-Петербурга вскрыла в городском военкомате схему хищения бюджетных средств путем отправки «мертвых душ» на спецоперацию. Предварительный ущерб составил более 1 млн руб.
Организатором преступной группы оказалась супружеская пара, работающая в местном военкомате. По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара вместе с 38-летней женой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.
После этого мошенники заключали от имени «мертвых душ» контракты об участии в спецоперации. Таким образом, они получали незаконно по 50 тыс. руб. в месяц за каждого лжеработника, а также единовременную выплату по 500 тыс. руб. за человека.
Сергеевы заключены под стражу до 11 января 2025 года."
Щойно Трамп вибрав губернатора штату Північна Дакота Дага Бургума на посаду глави міністерства внутрішніх справ США і Національної енергетичної ради.
Бургум є затятим прихильником надання допомоги Україні.
Щодо Криму я тобі вже дуже давно все сказав. Ти тоді не повірив. Це тактична пропозиція, не справжня. Це гамбіт.
О, у тебе вже прогрес, ти вже допустив, що Трамп це вимагатиме, а хуьло погодиться. Але це не називається заморозка, це для хуьла відступ. Тобто ти допускаєш, що Трамп змусить хуьло відступити. Але чому так не далеко?
Факт полягає в тому, що для хуьла будь-який відступ звучить абсолютно однаково - до кордонів Криму або до кордонів 22, або до кордонів 1991 р. = в будь-якому випадку він втрачає обличчя і скінчить як Микола Другий.
Але!!! Трам для початку повинен йому запропонувати відступ - тому що Трамп обіцяв мир.
Далі хуьло відмовляється від мира, від будь-якого, навіть найменшого відступу - а це вже розцінюється як напад на Трампа, на США... Ну ти пам'ятаєш - "Я завалю Україну зброєю", "Я знесу всі твої золоті куполи"
А Трамп не дасть хуьлу перемоги - це суперечить "MAGA"
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
А ось у Байдена глава ЦРУ Бернс, який багато років працював у Москві, є великим русофілом і написав безліч статей про те, що приймати Україну до НАТО не можна - бо це принизить Росію. Саме цього русофіла Байден надсилав до Києва восени 2021р примушувати Україну виконати мінські угоди хуьла - а не то він нападе....
Нехай тебе собаки з'їдять та висруть, ЧМО сракоголове!
Або дикі свині...