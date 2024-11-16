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Новости Война
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Z-блогер Гузенко (Тринадцатый) из СИЗО отправляется на войну против Украины

Автор российского провоенного телеграм-канала "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали 5 октября в Ставропольском крае и отправили под стражу, подписал контракт с Минобороны России и в ближайшее время отправится на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и Astra.

Отмечается, что Гузенко уже освободили из-под стражи.

Эти данные подтверждает и сам телеграм-канал Гузенко, который в его отсутствие вели другие редакторы.

Російський блогер Тринадцятий повертається на війну проти України

Дело против провоенного блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.

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Что известно о рашисте Егоре Гузенко?

Егор Гузенко был задержан российской полицией 5 октября в его родном городе Новопавловске в Ставропольском крае. Его обвинили в сопротивлении полиции и применении насилия к полицейскому. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Гузенко с 2015 года участвовал в войне на Донбассе на стороне поддерживаемой РФ группировки "ДНР". В 2019 году он воевал в Сирии.

В начале 2022 года Гузенко находился под следствием по делу о хулиганстве - он выстрелил человеку в лицо светошумовым патроном из газового пистолета. Узнав о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину, он срезал с ноги электронный браслет слежения и уехал в зону боевых действий.

В своем телеграм-канале Гузенко неоднократно призывал использовать против Украины ядерное оружие. Кроме того, он критиковал российское министерство обороны и поддерживал основателя группировки ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Автор: 

армия РФ (19154) россия (95454) блогер (218)


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Топ комментарии
+26
нарешті. там його й обнулять
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15.11.2024 23:10
+19
Не тринадцятий а двухсотий.
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15.11.2024 23:27
+12
- в паслєдній путь ,©
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15.11.2024 23:27
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15.11.2024 23:03 Ответить
чи потрапить у полон, чи потрапить під БПЛА ?
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15.11.2024 23:09 Ответить
А цікаво куди зник лапті аладіна?...
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15.11.2024 23:10 Ответить
Болтологією займається..заступник керівника головного воєнно-політичного управління вс рф..відсунув кадирка його подалі..
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15.11.2024 23:35 Ответить
нарешті. там його й обнулять
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15.11.2024 23:10 Ответить
+187 .
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16.11.2024 00:01 Ответить
Хоче пригод на своє гузно? - хробаки заждались
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15.11.2024 23:13 Ответить
Не тринадцятий а двухсотий.
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15.11.2024 23:27 Ответить
- в паслєдній путь ,©
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15.11.2024 23:27 Ответить
Там пара здичалих підсвинків працю - їому саме там тікета на накабздона отримувати слід
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15.11.2024 23:29 Ответить
Довийобувався...
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15.11.2024 23:33 Ответить
До речі зараз майже всі росіяни за дуже невеликими виключеннями приховані або явні вороги і українців і Німеччини думаю.

Наприклад дивилася раніше одного росіянина на ютубі, який чисто німецьку мову розбирав і пояснював.

Ніколи нічого про політику - тільки мова і все.

І тут раптово почав промову лідерки AFD розбирати, супроводжуючи її похвалами. А всі знають, що AFD, то нащадки партії одного любителя малювати пейзажі з Австрії. При цьому звичайно Шольца той ютубер не забув теж принизити.

А такий був інтелігентний богобоязнений у прямому сенсі цього слова. Тільки мову німецьку в ютубі розбирав і трохи латину.

Як там казав Бабченко про таких. Навіть ніби нормальні з них стануть такими як і всі.
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15.11.2024 23:37 Ответить
Ні це не та мораль!
Та мораль, що хороших московитів не існує , а дивиться їх або дурень або московит .
ви до яких відноситесь ?
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15.11.2024 23:48 Ответить
Так в минулому дивилася. Просто спливли нагадування недавно на ютубі. Ще один росіянин проявив свою суть.
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15.11.2024 23:50 Ответить
Там ти падло фашиське і здохнеш дуже швидко
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15.11.2024 23:45 Ответить
Новости мордора:

"Экономическая полиция Санкт-Петербурга вскрыла в городском военкомате схему хищения бюджетных средств путем отправки «мертвых душ» на спецоперацию. Предварительный ущерб составил более 1 млн руб.

Организатором преступной группы оказалась супружеская пара, работающая в местном военкомате. По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара вместе с 38-летней женой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.

После этого мошенники заключали от имени «мертвых душ» контракты об участии в спецоперации. Таким образом, они получали незаконно по 50 тыс. руб. в месяц за каждого лжеработника, а также единовременную выплату по 500 тыс. руб. за человека.

Сергеевы заключены под стражу до 11 января 2025 года."
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15.11.2024 23:52 Ответить
то все ху йня. ти краще видай інсайд, що за команду біля себе збирає Трамп і чого Маск там постійно крутиться біля нього? що, відпрацьовує кацапські гроші на твіттер?
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16.11.2024 00:54 Ответить
Маск - крутий менеджер. Трамп любить крутих менеджерів, особливо однодумців. Маск не може сам стати президентом США, але з Трампа вижметь усе. Причому не заради грошей - він найбагатша людина на планеті.

Щойно Трамп вибрав губернатора штату Північна Дакота Дага Бургума на посаду глави міністерства внутрішніх справ США і Національної енергетичної ради.

Бургум є затятим прихильником надання допомоги Україні.
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16.11.2024 04:13 Ответить
та то все прекрасно, шо він топ менеджер. Українців тут напрягають тіньові розмови Маска з ху йлом (а вони точно були)... і заяви Маска про те, що цапам потрібно віддати Крим аби не було ядерної війни теж не просто так були зроблені. а тепер Маск постійно крутиться біля Трампа. ти ж не можеш про це не знати. і як ти можеш підтримувати Маска, коли той прямим текстом заявляє, що потрібно цапам віддати Крим.. дивно.
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16.11.2024 15:36 Ответить
Тактика Трампа через дипломатію Маска не відрізняється від бізнес-підходів, які він практикує: спочатку зрозуміти слабкі точки противника, потім - визначити, наскільки він податливий до тиску. І вже потім робити йому "пропозицію, від якої неможливо відмовитися", неухильно домагаючись її виконання протилежною стороною - і, головне, не даючи "партнеру по переговорах" викручуватися, шукати лазівки і зіскакувати. Саме тому Маск уже зустрівся з іранцями - зі смертельними ворогами Трампа.

Щодо Криму я тобі вже дуже давно все сказав. Ти тоді не повірив. Це тактична пропозиція, не справжня. Це гамбіт.
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16.11.2024 18:38 Ответить
це ху їт, а не гамбіт.. ху йло залюбки піде на заморозку, взявши Крим і Донбас.. і гарантію, що Україну не прийматимуть у НАТО. більшого йому і не потрібно. і воювати далі у нього вже все менше і менше ресурсів. тому Крим і Донбас - це те, що йому зараз поки що досить. а санкції.. то таке. вони вже давно навчились їх обходити.. так само вони можуть вийти з Запорізької і Херсонської областей. та навіть на лінію 22-го року можуть повернутися. їм ті землі вупше покуй. головне для них - це збрегети Крим у себе. а ще краще його юридично узаконити. хоча можуть спокійно і без узаконення це все проковтнути. і санкції з них частину можуть зняти... тому твоя дичина про гамбіти - це рівень імбецила тупого. Трамп на кожному кроці репетував, що Камала зірве 3 Світову. то він сам своїм гамбітом через якийсь сраний Крим її точно не буде зривати. йому пох на Крим. пох на Донбас. ще й премію Нобелівську отримає як миротворець, який зумів зупинити (заморозити) війну... ось такий гамбіт чекає усіх нас..
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16.11.2024 19:50 Ответить
" так само вони можуть вийти з Запорізької і Херсонської областей. " -

О, у тебе вже прогрес, ти вже допустив, що Трамп це вимагатиме, а хуьло погодиться. Але це не називається заморозка, це для хуьла відступ. Тобто ти допускаєш, що Трамп змусить хуьло відступити. Але чому так не далеко?
Факт полягає в тому, що для хуьла будь-який відступ звучить абсолютно однаково - до кордонів Криму або до кордонів 22, або до кордонів 1991 р. = в будь-якому випадку він втрачає обличчя і скінчить як Микола Другий.
Але!!! Трам для початку повинен йому запропонувати відступ - тому що Трамп обіцяв мир.
Далі хуьло відмовляється від мира, від будь-якого, навіть найменшого відступу - а це вже розцінюється як напад на Трампа, на США... Ну ти пам'ятаєш - "Я завалю Україну зброєю", "Я знесу всі твої золоті куполи"
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16.11.2024 21:25 Ответить
факт полягає в тому, що ти є придурок або свідомий кацапський троль. як і той секонд фірст, який вже десь пропав з цього форуму.. відступ кажеш. ну-ну.. відступ для ху йла - це втрата Курської області, Криму (бо це для ху йла сакральне) чи тих клоак линири/динири... а інші українські території - це предмет торгів, компромісів.. і Трамп з Маском як бізнесмени будуть цими землями торгувати з ху йлом. все ж уже всім очевидно... ху йло ж не настільки дурне, щоб ставити під загрозу свою владу і йти до кінця за кусок Херсонщини чи Запорожчини.. обміняє він ті захоплені куски на невступ України до НАТО, на послаблення санкцій. микола другий... шось на болотах вже все більше і більше закликів до ху йла, щоб він закінчував ту війну.. і пох тим люмпенам ті захоплені нові території, через які у них зараз купа проблем і холодильник починає порожніти.. є там невеличка купка тих рассержених патріотів типу гіркінса, блохера 13-го, які критикують ху йла, шо той хірово воює.. і за свою критику вони сидять зараз в кутузці. а того блохера 13-го вже на фронт погнали на обнулення.. і всіх, хто буде ********* подібне теж поженуть на м'ясні штурми. до того ж ті всі зруйновані і захоплені нові території з 22-го року - то тільки обуза для цапського бюджету. воно їм нах не потрібне. і вони ці спустошені землі обміняють на гарантований невступ України до НАТО. їх це найбільше муляє. щоб Україну не прийняли в НАТО. це дасть їм шанс через років 10-20 взяти Україну під свій контроль як зараз Грузію вже взяли.. тому ху йло не буде випробовувати долю і дражнити Трампа, щоб той завалив Україну зброєю. і Трамп не сильно рветься допомагати Україні. тому буде компроміс. і заморозка. і Трамп миротворець, і ху йло раде, бо Україну в НАТО не візьмуть, Крим лишиться в нього і динири. та ще й санкції можуть послабити за те, що ху йло відступить до лінії 22-го року. а ти тут ліпиш якусь дичину про миколу другого... лікуйся..
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17.11.2024 00:18 Ответить
Ти ж недорозвинений, ти не знаєш причину, через що скинули Миколу Другого - тільки через нездатність довести війну до перемоги.
А Трамп не дасть хуьлу перемоги - це суперечить "MAGA"
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17.11.2024 00:35 Ответить
та мені по х на того миколу другого чи третього. 100% точ в точ так не буде зараз як було тоді. очі відкрий, дятел... перемога... уже пригожин топив за перемогу... гіркін топив.. де бл.. вони? а заморозку війни і невступ України в НАТО ху йло продасть свому люмпену як перемогу. і про денацифікацію скаже, і про демілітаризацію... і Крим буде у нього і динири тіпа захистив, зробив буферну зону від Донецька. куди не глянь - скрізь перемога. і люмпен це схаває. і нвіть дякувати буде йому за те, що "сво" закінчили.... хто там зараз піде його скидати з трона? хто? добровольці-імперці? а вони є? ну-ну.. не платили би там зараз по 3 лями за підписання контракту якби там були добровольці за імперію... а ти несеш тут повну дичину... і про миколу другого. дурня ти кусок..
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17.11.2024 00:46 Ответить
Міністр охорони здоров'я- відомий антищепленик Кеннеді, висловлюється в підтримку Сирії.
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
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16.11.2024 05:52 Ответить
Ніхто не підтримує у Трампа Сирію, Іран і рашку - це абсурд.
А ось у Байдена глава ЦРУ Бернс, який багато років працював у Москві, є великим русофілом і написав безліч статей про те, що приймати Україну до НАТО не можна - бо це принизить Росію. Саме цього русофіла Байден надсилав до Києва восени 2021р примушувати Україну виконати мінські угоди хуьла - а не то він нападе....
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16.11.2024 12:45 Ответить
послідкуй за виступами в ефірах раша тудей і у скабаєвої Тулсі Габард. тоді і будеш тут *******, що ніхто у Трампа не підтримує Іран, Сирію і кацапів...
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16.11.2024 15:52 Ответить
"послідкуй за виступами в ефірах раша тудей і у скабаєвої Тулсі Габард" - це не моє джерело інформації і думаю, що не твоє. Ти схоже просто тупо переказуєш чужу пропаганду
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16.11.2024 18:31 Ответить
ти недоумок? річ не про джерело. річ про те, що адекватні люди ніколи собі не дозволять виступати в ефірах кацапських помийок і просувати у світ наративи з їхніх каналів про біолабораторії в Україні і про те, що ху йло змушене було напасти на Україну, тому що Україна хотіла в НАТО...
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16.11.2024 19:38 Ответить
Ну нарешті! А то кадирівці вже зачекалися...
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16.11.2024 05:56 Ответить
навіщо нам новина про це сміття?
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16.11.2024 07:42 Ответить
Бажаю тринадцятому як найскоріше стати двухсотим!
Нехай тебе собаки з'їдять та висруть, ЧМО сракоголове!
Або дикі свині...
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16.11.2024 08:39 Ответить
Ну там його і ''заблохєрать''
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16.11.2024 09:23 Ответить
 
 