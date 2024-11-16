Z-блогер Гузенко (Тринадцатый) из СИЗО отправляется на войну против Украины

Автор российского провоенного телеграм-канала "Тринадцатый" Егор Гузенко, которого задержали 5 октября в Ставропольском крае и отправили под стражу, подписал контракт с Минобороны России и в ближайшее время отправится на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и Astra.

Отмечается, что Гузенко уже освободили из-под стражи.

Эти данные подтверждает и сам телеграм-канал Гузенко, который в его отсутствие вели другие редакторы.

Дело против провоенного блогера приостановили. По действующим ныне российским законам, уголовное преследование прекращается, если подозреваемый, подсудимый или осужденный заключает армейский контракт.

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Что известно о рашисте Егоре Гузенко?

Егор Гузенко был задержан российской полицией 5 октября в его родном городе Новопавловске в Ставропольском крае. Его обвинили в сопротивлении полиции и применении насилия к полицейскому. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Гузенко с 2015 года участвовал в войне на Донбассе на стороне поддерживаемой РФ группировки "ДНР". В 2019 году он воевал в Сирии.

В начале 2022 года Гузенко находился под следствием по делу о хулиганстве - он выстрелил человеку в лицо светошумовым патроном из газового пистолета. Узнав о начале полномасштабного вторжения российских войск в Украину, он срезал с ноги электронный браслет слежения и уехал в зону боевых действий.

В своем телеграм-канале Гузенко неоднократно призывал использовать против Украины ядерное оружие. Кроме того, он критиковал российское министерство обороны и поддерживал основателя группировки ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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