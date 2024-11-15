Z-блогер Гузенко (Тринадцятий) із СІЗО вирушає на війну проти України

Автор російського провоєнного телеграм-каналу "Тринадцятий" Єгор Гузенко, якого затримали 5 жовтня у Ставропольському краї й відправили під варту, підписав контракт з Міноборони Росії й найближчим часом вирушить на війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали Baza та Astra.

Зазначається, що Гузенка вже звільнили з-під варти.

Ці дані підтверджує і сам телеграм-канал Гузенка, який за його відсутності вели інші редактори.

Справу проти провоєнного блогера призупинили. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає армійський контракт.

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Що відомо про рашиста Єгора Гузенка?

Єгор Гузенко був затриманий російською поліцією 5 жовтня в його рідному місті Новопавловську у Ставропольському краї. Його звинуватили в опорі поліції та застосуванні насильства до поліцейського. Суд відправив його до СІЗО на два місяці.

Гузенко з 2015 року брав участь у війні на Донбасі на боці підтримуваного РФ угруповання "ДНР". 2019 року він воював у Сирії.

На початку 2022 року Гузенко перебував під слідством у справі про хуліганство – він вистрілив людині в обличчя світлошумовим патроном із газового пістолета. Дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, він зрізав з ноги електронний браслет стеження та поїхав до зони бойових дій.

У своєму телеграм-каналі Гузенко неодноразово закликав використати проти України ядерну зброю. Крім того, він критикував російське міністерство оборони та підтримував засновника угруповання ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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