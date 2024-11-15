Z-блогер Гузенко (Тринадцятий) із СІЗО вирушає на війну проти України
Автор російського провоєнного телеграм-каналу "Тринадцятий" Єгор Гузенко, якого затримали 5 жовтня у Ставропольському краї й відправили під варту, підписав контракт з Міноборони Росії й найближчим часом вирушить на війну проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали Baza та Astra.
Зазначається, що Гузенка вже звільнили з-під варти.
Ці дані підтверджує і сам телеграм-канал Гузенка, який за його відсутності вели інші редактори.
Справу проти провоєнного блогера призупинили. За чинними нині російськими законами, кримінальне переслідування припиняється, якщо підозрюваний, підсудний чи засуджений укладає армійський контракт.
Що відомо про рашиста Єгора Гузенка?
Єгор Гузенко був затриманий російською поліцією 5 жовтня в його рідному місті Новопавловську у Ставропольському краї. Його звинуватили в опорі поліції та застосуванні насильства до поліцейського. Суд відправив його до СІЗО на два місяці.
Гузенко з 2015 року брав участь у війні на Донбасі на боці підтримуваного РФ угруповання "ДНР". 2019 року він воював у Сирії.
На початку 2022 року Гузенко перебував під слідством у справі про хуліганство – він вистрілив людині в обличчя світлошумовим патроном із газового пістолета. Дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, він зрізав з ноги електронний браслет стеження та поїхав до зони бойових дій.
У своєму телеграм-каналі Гузенко неодноразово закликав використати проти України ядерну зброю. Крім того, він критикував російське міністерство оборони та підтримував засновника угруповання ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
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Наприклад дивилася раніше одного росіянина на ютубі, який чисто німецьку мову розбирав і пояснював.
Ніколи нічого про політику - тільки мова і все.
І тут раптово почав промову лідерки AFD розбирати, супроводжуючи її похвалами. А всі знають, що AFD, то нащадки партії одного любителя малювати пейзажі з Австрії. При цьому звичайно Шольца той ютубер не забув теж принизити.
А такий був інтелігентний богобоязнений у прямому сенсі цього слова. Тільки мову німецьку в ютубі розбирав і трохи латину.
Як там казав Бабченко про таких. Навіть ніби нормальні з них стануть такими як і всі.
Та мораль, що хороших московитів не існує , а дивиться їх або дурень або московит .
ви до яких відноситесь ?
"Экономическая полиция Санкт-Петербурга вскрыла в городском военкомате схему хищения бюджетных средств путем отправки «мертвых душ» на спецоперацию. Предварительный ущерб составил более 1 млн руб.
Организатором преступной группы оказалась супружеская пара, работающая в местном военкомате. По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара вместе с 38-летней женой подыскивали граждан, которых в дальнейшем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров.
После этого мошенники заключали от имени «мертвых душ» контракты об участии в спецоперации. Таким образом, они получали незаконно по 50 тыс. руб. в месяц за каждого лжеработника, а также единовременную выплату по 500 тыс. руб. за человека.
Сергеевы заключены под стражу до 11 января 2025 года."
Щойно Трамп вибрав губернатора штату Північна Дакота Дага Бургума на посаду глави міністерства внутрішніх справ США і Національної енергетичної ради.
Бургум є затятим прихильником надання допомоги Україні.
Щодо Криму я тобі вже дуже давно все сказав. Ти тоді не повірив. Це тактична пропозиція, не справжня. Це гамбіт.
О, у тебе вже прогрес, ти вже допустив, що Трамп це вимагатиме, а хуьло погодиться. Але це не називається заморозка, це для хуьла відступ. Тобто ти допускаєш, що Трамп змусить хуьло відступити. Але чому так не далеко?
Факт полягає в тому, що для хуьла будь-який відступ звучить абсолютно однаково - до кордонів Криму або до кордонів 22, або до кордонів 1991 р. = в будь-якому випадку він втрачає обличчя і скінчить як Микола Другий.
Але!!! Трам для початку повинен йому запропонувати відступ - тому що Трамп обіцяв мир.
Далі хуьло відмовляється від мира, від будь-якого, навіть найменшого відступу - а це вже розцінюється як напад на Трампа, на США... Ну ти пам'ятаєш - "Я завалю Україну зброєю", "Я знесу всі твої золоті куполи"
А Трамп не дасть хуьлу перемоги - це суперечить "MAGA"
Розвідку очолить Тулсі Габбард.
Відома тим що заявила буцім-то США багато років провокувало рф і про 25 біолабораторій в Україні. Підтримує Сирію та Іран.
А ось у Байдена глава ЦРУ Бернс, який багато років працював у Москві, є великим русофілом і написав безліч статей про те, що приймати Україну до НАТО не можна - бо це принизить Росію. Саме цього русофіла Байден надсилав до Києва восени 2021р примушувати Україну виконати мінські угоди хуьла - а не то він нападе....
Нехай тебе собаки з'їдять та висруть, ЧМО сракоголове!
Або дикі свині...