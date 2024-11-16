Сенаторы-демократы требуют расследования в отношении Маска из-за разговоров с Путиным
Информация о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими официальными лицами, в частности, Владимиром Путиным, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами из соображений национальной безопасности.
Такое заявление сделали сенаторы-демократы Джин Шахин и Джек Рид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA
Генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск, которого избранный президент Дональд Трамп должен утвердить на руководящую государственную должность, причастен к большим финансовым потокам от Пентагона и занимается и контрактами с разведывательным сообществом.
Шахин и Рид сообщили генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaceX надо проверить и по возможности лишить определенных привилегий.
"Эти отношения между известным противником США и Маском, получающим миллиарды долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности господина Маска как подрядчика правительства и владельца допуска", - заявили законодатели.
Ранее Маск публично заявил, что имеет допуск к секретной информации США.
"Общение между российскими должностными лицами и любым лицом, которое имеет допуск к секретной информации, может поставить под угрозу нашу безопасность", - говорится в письме законодателей.
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У демокоатів буде як завжди, велика, потужна, незламна стурбованість.
десь я це вже чув
Мага = американські зибіли.
тут щось інше
Мені здається що на Україні було обкатано сценарій виборів які здійснили у Штатах.
https://www.youtube.com/watch?v=OYSbZ98jvxw
https://www.youtube.com/watch?v=zykF27AzrYQ Назначения Трампа - это катастрофа! / №851/ Часть 2/ Юрий Швец - YouTube
можна подивитись і попередні його відео щоб розуміти що до чого...
Та трудящимся таке незрозуміло... І дєрьмаковське лайно на нього сердите.
Це все одно що спочатку сміятись із чукчі з анекдота де він пиляв гілку на якій сидить бо не зміг спрогнозувати що впаде, а потім відсміявшись, залізти на здоровенну секвойю і почати робити те саме тому що "ну це ж здоровенна американська
В нас всі скидались на старлінк в роті .
Зараз би дякувати підкацапському чорту який мілостіво дозволив (за гроші американських платників податків з яких фінансуються всі його контори, до речі) використовувати за гроші те що і так весь світ окрім русні використовує.
Эти слова вызвали оживлённые дискуссии на Западе. Slate Magazine назвало это частью стратегии Кремля, направленной на напоминание Трампу о его "долгах". Это заявление, по мнению издания, не просто риторика - это попытка прямого давления, возможно, даже шантажа.
Не вызывает ли всё это подозрений о возможных обязательствах Трампа перед Кремлём? Напомним, что Патрушев в своём интервью газете "Коммерсант" заявил: «Мы поставили тебя на должность, теперь пришло время расплатиться».
Тесные контакты Маска с Трампом и его роль в ключевых направлениях могут быть частью этой "расплаты". Если Маск займёт позицию, позволяющую ему контролировать внешнюю политику и ключевые институты, это даст Кремлю косвенный инструмент влияния.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-mask-i-mashina-mesti/