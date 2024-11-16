РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5862 посетителя онлайн
Новости
5 045 72

Сенаторы-демократы требуют расследования в отношении Маска из-за разговоров с Путиным

Ілон Маск

Информация о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими официальными лицами, в частности, Владимиром Путиным, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами из соображений национальной безопасности.

Такое заявление сделали сенаторы-демократы Джин Шахин и Джек Рид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA

Генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск, которого избранный президент Дональд Трамп должен утвердить на руководящую государственную должность, причастен к большим финансовым потокам от Пентагона и занимается и контрактами с разведывательным сообществом.

Также читайте: Маск может возглавить новый департамент США по вопросам правительственной эффективности, - посол Маркарова

Шахин и Рид сообщили генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaceX надо проверить и по возможности лишить определенных привилегий.

"Эти отношения между известным противником США и Маском, получающим миллиарды долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности господина Маска как подрядчика правительства и владельца допуска", - заявили законодатели.

Ранее Маск публично заявил, что имеет допуск к секретной информации США.

Читайте также: Маск влияет на кадровые решения Трампа, - ABC News

"Общение между российскими должностными лицами и любым лицом, которое имеет допуск к секретной информации, может поставить под угрозу нашу безопасность", - говорится в письме законодателей.

Автор: 

путин владимир (31236) расследование (3040) Маск Илон (222) Сенат США (501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
як мені написав знайомий американець після виборів: "головне що не деми"
десь я це вже чув
показать весь комментарий
15.11.2024 23:57
+9
показать весь комментарий
15.11.2024 23:59
+7
Демократи пролетіли,як фанера над Парижем.Або демократи змінять свою політику,або їхня партія може взагалі розпастися.В США не хочуть такої політики,яку пропагує демократична партія.Вбухали мільярд доларів в виборчу кампанію і програли по всім фронтам.Це якраз свідчить,про втому від демократів.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главноє, фсє прі дєлє!
показать весь комментарий
15.11.2024 23:24 Ответить
Не прокатить! - з Трампа всі підозри зняли і цьому як з гуся вода - поки в обоимі
показать весь комментарий
15.11.2024 23:24 Ответить
що участь Маска в цих програмах SpaceX треба перевірити і за можливості позбавити певних привілеїв Джерело:
********
У демокоатів буде як завжди, велика, потужна, незламна стурбованість.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:29 Ответить
на друга сім'ї президента котити бочку не вийде, бочку вгору можно тільки пхати. Можно ще Сізіфа взяти у допомогу.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:30 Ответить
Сопрезидент Гамерики - це крутіше за друга сім'ї.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:50 Ответить
ви мабуть не бачили останніх сімейних фото сім'ї трампа.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:21 Ответить
Ні, не бачила. Вони для мене така а-ля Сімейка Аддамсів тільки замість кузена Ітта - Ілон Маск.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:41 Ответить
ну там замість Меланії Ілона.
показать весь комментарий
16.11.2024 01:35 Ответить
Демократи пролетіли,як фанера над Парижем.Або демократи змінять свою політику,або їхня партія може взагалі розпастися.В США не хочуть такої політики,яку пропагує демократична партія.Вбухали мільярд доларів в виборчу кампанію і програли по всім фронтам.Це якраз свідчить,про втому від демократів.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:37 Ответить
як мені написав знайомий американець після виборів: "головне що не деми"
десь я це вже чув
показать весь комментарий
15.11.2024 23:57 Ответить
І що? Демократи якусь фігню просували.А в самих США все буде добре і навіть краще.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:01 Ответить
штати зараз знаходяться в кроці від авторитаризму, і, судячи з усього, цей крок упевнено зроблять.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:38 Ответить
Ні.В Штатах буде демократія.
показать весь комментарий
16.11.2024 02:44 Ответить
так, звичайно, а свобода - це рабство і війна - це мир. буде тепер авторитаризм - це справжня демократія.
показать весь комментарий
16.11.2024 09:39 Ответить
Це стосується України,не США.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:36 Ответить
ну звичайно, у трампістів все, як сказав старший - так і є
показать весь комментарий
16.11.2024 17:24 Ответить
Та ні.Саме України сьогодення ,е стосується.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:36 Ответить
Фсьо будіт папріколу

Мага = американські зибіли.
показать весь комментарий
16.11.2024 10:50 Ответить
Ні.І зебіли це і військові.Азовці кого підтримували? Явно не Порошенка.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:33 Ответить
і де той Азов тепер? скільки з них ще в полоні, не нагадаєш?
показать весь комментарий
23.12.2024 16:46 Ответить
А чого мені нагадувати?Та є і не тільки Азов.
показать весь комментарий
23.12.2024 19:35 Ответить
Що ти верзеш, довбню! В США усього ДВІ партії і перемагає то одна, то інша!
показать весь комментарий
16.11.2024 09:43 Ответить
Партій є більше.Так що довбень тут ти.
показать весь комментарий
16.11.2024 17:37 Ответить
І КОЛИ хоч ОДНА з цих партій востаннє вигравала вибори в Конгрес?! Ти абсолютно не розбираєшся ані в політиці, ані в історії і несеш таку дику МАЯЧНЮ. З таким самим успіхом можна сказати, що в Китаї є багато партій!
показать весь комментарий
16.11.2024 19:49 Ответить
Виборці не обирають.І Китай це комуністи.Ти від мене не краще розбираєшся.
показать весь комментарий
19.11.2024 20:37 Ответить
У Маска, як писала преса, є кацапська пасія, яка впливає на його ставлення до кацапні. Мене завжди дивувало як розумні люди втрачають розум і здоровий глузд під впливом сексу. Він в "медовій пастці" і цим ЦРУ має займатися.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:40 Ответить
у нього 6 таких вже було
тут щось інше
показать весь комментарий
15.11.2024 23:58 Ответить
Насправді все просто. Маск попри того, що він геній являється аутистом. ( грец. autos - «сам»; аутизм - «занурення в себе») В 22 році він надав Україні Старлінк, але потім дозволив собі гострі випади в адрес зеленського. І тут понеслось. Написати якусь гадость про Маска вважалось справою честі для зелених чиновників, ОПи і придворних блогерів. Маск образився і послав всю Україну і всих українців на буй собачий, вирішивши, що без України йому особисто буде комфортніше. Все просто. Те саме стосується і Вікторії Спартс і більшості республіканської партії. Все що вміє зеленський і його шайка мерзенних виродків це робити для України ворогів з колишніх друзів
показать весь комментарий
16.11.2024 06:03 Ответить
В Україні зе-СН ду-у-у-же "*******". Злодій на злодії і злодієм поганяє.
показать весь комментарий
16.11.2024 07:53 Ответить
Не думаю. Розумна людина може пересилити свої статеві інстинкти. Тут дійсно щось інше. Можливо гнів на демократів бо син стать змінив і Маск через це ї..бонувся і став шанувальником скрєп, а на цьому ґрунті і лідера росіян.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:14 Ответить
там може бути все банально - бабло. 40 лярдів зелених, які кацапи влили у покупку Твіттера. потрібно відпрацювати. от він і відпрацьовує. прослвує наратив, що кацапам потрібно віддати Крим і зняти з них санкції.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:44 Ответить
трамп наполовину німець, і тим все сказано
показать весь комментарий
16.11.2024 03:08 Ответить
Важко сказати хто такий Трамп після того як в 2017 році на 71 році життя він прийняв іудаїзм і, як стверджують знавці процедури, зробив собі обрізання...
показать весь комментарий
16.11.2024 03:12 Ответить
Якщо має доступ до державних секретів, то не розумію чому його раніше не приструнили? Він же не зараз почав путіну скрізь де можна заглядати.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:44 Ответить
Скоріше б Маск здав усі держтаємниці кремлю. Бо Трамп від кремля щось таки приховує.
показать весь комментарий
15.11.2024 23:46 Ответить
Схоже креміль недарма космодром біля Китаю розкрадає...
показать весь комментарий
15.11.2024 23:53 Ответить
Я тащусь з вас - попередніх дописувачів - як малі діти. Жопа повна з усіх боків. Виборів у Штатах вже, скоріш за все, не буде. Призначення там такі - що наші риги - 5-6 дефективних менежерів - янголи по зрівнянню з Штатами. Там пздць.

Мені здається що на Україні було обкатано сценарій виборів які здійснили у Штатах.
https://www.youtube.com/watch?v=OYSbZ98jvxw
https://www.youtube.com/watch?v=zykF27AzrYQ Назначения Трампа - это катастрофа! / №851/ Часть 2/ Юрий Швец - YouTube

можна подивитись і попередні його відео щоб розуміти що до чого...
показать весь комментарий
15.11.2024 23:55 Ответить
Швец звичайний фантазер думаю. Як і багато блогерів подібних. Не створюйте собі кумира.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:08 Ответить
У всякому випадку це вже їх проблеми. Якщо заведуть їх нові керівники країну свою не у той степ, то американці самі якось розберуться і це буде для них уроком.
показать весь комментарий
16.11.2024 00:10 Ответить
Швець,це потужно.На таких як ви і живуть такі Швеці.Скільки він вже навішав локшини,а його все одно дивляться.Дійсно,є непробивні люди.
показать весь комментарий
16.11.2024 02:47 Ответить
Швець корректно дає перевірену інформацію - дає факти і висловлює свою думку.

Та трудящимся таке незрозуміло... І дєрьмаковське лайно на нього сердите.
показать весь комментарий
16.11.2024 08:29 Ответить
Банально Швец зарабатывает копейку, именно по нашей стороне в сети. Ну где ещё его спросят, позовут, послушают? А вкусно жить на западе охота, как и всем.
показать весь комментарий
16.11.2024 08:34 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2024 23:59 Ответить
Мені одному він схожий на бурята?
показать весь комментарий
16.11.2024 00:04 Ответить
показать весь комментарий
16.11.2024 00:09 Ответить
Запізно вимагати доливу Боржомі, коли перестаєте відчувати печінку,
показать весь комментарий
16.11.2024 01:27 Ответить
Танюха, а скажи - це ж треба було пертися за океан шоб там вибрати свою версію "хотьпаржом" і потім із самовдоволено і пальником вчити тих дурних українців життю?
Це все одно що спочатку сміятись із чукчі з анекдота де він пиляв гілку на якій сидить бо не зміг спрогнозувати що впаде, а потім відсміявшись, залізти на здоровенну секвойю і почати робити те саме тому що "ну це ж здоровенна американська
показать весь комментарий
16.11.2024 10:58 Ответить
...секвойя, це не якесь там чукотське дерево, воно ніколи не впаде тому що впасти не може, ви всі дурні і цього не розумієте.😹
показать весь комментарий
16.11.2024 11:01 Ответить
А дописувачі нахапалися дурні.В нас самих,хата і вже хлів горить,а ще ви дивитесь по сторонам.США наймогутніша країна світу.Ніхто її бомбити не буде.Ні Китай,ні москалі,ні разом взяті,бомбити не будуть.
показать весь комментарий
16.11.2024 02:51 Ответить
Как раз таки и Китай вместе с рашей и Ираном впридачу вполне смогут и будут ее бомбить если США при трампе выйдут из НАТО плюнув на своих западных союзников,а те плюнут на них
показать весь комментарий
16.11.2024 10:53 Ответить
Не зможуть.80 відсотків сили НАТО це США.Ті західні союзники тримаються на США,а не навпаки.В Британії навіть ядерна зброя американська.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:32 Ответить
От захоче Маск і заблокує Старлінки Україні.І що тоді буде? Всі безпілотники до них прив'язані.Хоч хтось з вас сказав дякую за них? Перша партія була безкоштовна.
показать весь комментарий
16.11.2024 02:56 Ответить
Гадаєш, кацапи дякують?
показать весь комментарий
16.11.2024 05:36 Ответить
Українці мали би дякувати.Бо без старлінків,добра частина дронів просто на металолом перетвориться.І зв'язку не буде.Більше ніхто не надасть його.Натомість почали пе...ти на нього.Всі позитивні блогери це робили.Чого домоглися?
показать весь комментарий
16.11.2024 05:44 Ответить
Ну, в кацапів теж старлінки. І Маск не блокує.
показать весь комментарий
16.11.2024 06:22 Ответить
Старлінки для України фінансував Пентагон.
показать весь комментарий
16.11.2024 09:52 Ответить
так, але і Пентагон після 20/01 буде іншим...
показать весь комментарий
16.11.2024 11:28 Ответить
Перша партія була безкоштовна і тоді ще не фінансував Пентагон.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:28 Ответить
Предатор-Предатор! У маска все фінансує або Пентагон, або кремль.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:32 Ответить
Так Швець сказав?
показать весь комментарий
16.11.2024 11:34 Ответить
Вася нащо ото ригати куйню?
В нас всі скидались на старлінк в роті .
Зараз би дякувати підкацапському чорту який мілостіво дозволив (за гроші американських платників податків з яких фінансуються всі його контори, до речі) використовувати за гроші те що і так весь світ окрім русні використовує.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:05 Ответить
Використання Старлінк рашфашистами, це допомога цієї Чучи...
показать весь комментарий
16.11.2024 06:10 Ответить
Сообщение главы Совета безопасности России Николая Патрушева избранному президенту США, опубликованное в газете «Коммерсант», стало резонансным. Его суть сводится к следующей фразе: «Мы поставили тебя на должность, теперь пришло время расплатиться».

Эти слова вызвали оживлённые дискуссии на Западе. Slate Magazine назвало это частью стратегии Кремля, направленной на напоминание Трампу о его "долгах". Это заявление, по мнению издания, не просто риторика - это попытка прямого давления, возможно, даже шантажа.
показать весь комментарий
16.11.2024 11:08 Ответить
Олег Пономарь: Маск и Патрушев
Не вызывает ли всё это подозрений о возможных обязательствах Трампа перед Кремлём? Напомним, что Патрушев в своём интервью газете "Коммерсант" заявил: «Мы поставили тебя на должность, теперь пришло время расплатиться».
Тесные контакты Маска с Трампом и его роль в ключевых направлениях могут быть частью этой "расплаты". Если Маск займёт позицию, позволяющую ему контролировать внешнюю политику и ключевые институты, это даст Кремлю косвенный инструмент влияния.
https://www.ponomaroleg.com/tramp-mask-i-mashina-mesti/
показать весь комментарий
16.11.2024 11:27 Ответить
Сенаторы-демократы выдохните , ваш поезд тю,тю ...
показать весь комментарий
16.11.2024 13:05 Ответить
 
 