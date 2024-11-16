Сенаторы-демократы требуют расследования в отношении Маска из-за разговоров с Путиным

Информация о том, что миллиардер Илон Маск провел несколько телефонных разговоров с российскими официальными лицами, в частности, Владимиром Путиным, должны быть расследованы Пентагоном и правоохранительными органами из соображений национальной безопасности.

Такое заявление сделали сенаторы-демократы Джин Шахин и Джек Рид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA

Генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск, которого избранный президент Дональд Трамп должен утвердить на руководящую государственную должность, причастен к большим финансовым потокам от Пентагона и занимается и контрактами с разведывательным сообществом.

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Шахин и Рид сообщили генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона, что участие Маска в этих программах SpaceX надо проверить и по возможности лишить определенных привилегий.

"Эти отношения между известным противником США и Маском, получающим миллиарды долларов финансирования правительства США, вызывают серьезные вопросы относительно надежности господина Маска как подрядчика правительства и владельца допуска", - заявили законодатели.

Ранее Маск публично заявил, что имеет допуск к секретной информации США.

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"Общение между российскими должностными лицами и любым лицом, которое имеет допуск к секретной информации, может поставить под угрозу нашу безопасность", - говорится в письме законодателей.