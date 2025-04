Маск может возглавить новый департамент США по вопросам правительственной эффективности, - посол Маркарова

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о ряде будущих назначений.

Об этом сообщила посол Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам: Стивен Миллер (Stephen Miller) - в 2017 - 2021 годах Миллер был старшим советником Дональда Трампа. В новой Администрации Миллер будет иметь ведущую роль в реализации иммиграционной программы", - рассказала дипломат.

Советником по вопросам нацбезопасности станет Майк Уолтц (Mike Waltz) - полковник Национальной гвардии в отставке, был советником Трампа по вопросам национальной безопасности. Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задачи в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США.

Министром обороны станет Пит Хегсет (Pete Hegseth) один из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера "Battle for the American Mind" (июнь 2022). Бывший офицер Национальной гвардии, служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Имеет две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America.

Джон Ратклифф (John Ratcliffe) станет директором ЦРУ. Бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа.

Кристи Ноем (Kristi Noem) - губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту, может стать министром государственной безопасности.

"Постоянный представитель США при ООН: Элиз Стефаник (Elise M. Stefanik) - конгрессмен от 21-го округа штата Нью-Йорка. С 2021 года - председатель Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палате представителей)", - добавила она.

Спецуполномоченный по вопросам безопасности границ США и воплощении миграционной политики: Томас Хомен (Thomas Homan). Работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017-2018). Занимал высокие должности в Управлении по вопросам иммиграции и таможенного контроля как во времена Обамы, так и Трампа.

Агентство по охране окружающей среды возглавит Ли Зельдин (Lee Zeldin) - экс-конгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 по январь 2023 года.

Спецпосланником по вопросам Ближнего Востока станет Стивен Виткофф (Steven C. Witkoff) - американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group.

"Новый Департамент по вопросам правительственной эффективности - для аудита всего федерального правительства - будут возглавлять Илон Маск и Вивек Рамасвами", - подытожила она.

