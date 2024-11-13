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Новости
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Маск может возглавить новый департамент США по вопросам правительственной эффективности, - посол Маркарова

Маск очолить новий департамент у США

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о ряде будущих назначений.

Об этом сообщила посол Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель руководителя Аппарата Белого дома по политическим вопросам: Стивен Миллер (Stephen Miller) - в 2017 - 2021 годах Миллер был старшим советником Дональда Трампа. В новой Администрации Миллер будет иметь ведущую роль в реализации иммиграционной программы", - рассказала дипломат.

Советником по вопросам нацбезопасности станет Майк Уолтц (Mike Waltz) - полковник Национальной гвардии в отставке, был советником Трампа по вопросам национальной безопасности. Служил в армии США более 24 лет. Выполнял боевые задачи в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. С 2018 года избран в Палату представителей США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Politico о намерениях Трампа предоставить важные посты Уолтцу и Рубио: Сторонники Украины с облегчением вздохнули

Министром обороны станет Пит Хегсет (Pete Hegseth) один из ведущих ежедневной утренней программы новостей Fox & Friends на Fox News. Автор бестселлера "Battle for the American Mind" (июнь 2022). Бывший офицер Национальной гвардии, служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Имеет две бронзовые звезды и нагрудный знак "Боевой пехотинец" за пребывание в Ираке и Афганистане. Возглавлял правозащитную ветеранскую организацию Concerned Veterans for America.

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Джон Ратклифф (John Ratcliffe) станет директором ЦРУ. Бывший республиканец из Палаты представителей от Техаса и бывший директор Национальной разведки в предыдущей Администрации Трампа.

Кристи Ноем (Kristi Noem) - губернатор штата Южная Дакота, первая женщина на этом посту, может стать министром государственной безопасности.

"Постоянный представитель США при ООН: Элиз Стефаник (Elise M. Stefanik) - конгрессмен от 21-го округа штата Нью-Йорка. С 2021 года - председатель Республиканской конференции Палаты представителей (четвертая по рейтингу должность республиканцев в Палате представителей)", - добавила она.

Спецуполномоченный по вопросам безопасности границ США и воплощении миграционной политики: Томас Хомен (Thomas Homan). Работал исполняющим обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США (2017-2018). Занимал высокие должности в Управлении по вопросам иммиграции и таможенного контроля как во времена Обамы, так и Трампа.

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Агентство по охране окружающей среды возглавит Ли Зельдин (Lee Zeldin) - экс-конгрессмен Палаты представителей США от штата Нью-Йорк с 2015 по январь 2023 года.

Спецпосланником по вопросам Ближнего Востока станет Стивен Виткофф (Steven C. Witkoff) - американский инвестор в недвижимость, арендодатель и основатель Witkoff Group.

"Новый Департамент по вопросам правительственной эффективности - для аудита всего федерального правительства - будут возглавлять Илон Маск и Вивек Рамасвами", - подытожила она.

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Трамп назвав посаду, яку обійме Маск

Автор: 

США (26598) Маск Илон (224) Трамп Дональд (5187) Маркарова Оксана (279)


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Топ комментарии
+11
Сосну треба, корабельну. Побачить Трамп і скаже "баба, да". Зразу томагавкі передасть
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13.11.2024 09:01
+10
Най нашу марьяну забере. Вона точно по масті пройде.
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13.11.2024 08:50
+8
Маркарову треба звільняти. Через свою тупість вона була використана в агіт.кампанії демократів, які мали досить невеликі шанси на перемогу. Нехай рулить своєю кафешкою.
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13.11.2024 09:03
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Най нашу марьяну забере. Вона точно по масті пройде.
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13.11.2024 08:50 Ответить
Но послицу менять нужно. Трампу нравятся красивые женщины, а не вот то шо там сидит сейчас
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13.11.2024 08:57 Ответить
Сосну треба, корабельну. Побачить Трамп і скаже "баба, да". Зразу томагавкі передасть
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13.11.2024 09:01 Ответить
Якби Ви її побачили в живу, а не на картинках, то навіть пропонувати побоялись би. Тут мар'яна просто ангелок.
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13.11.2024 09:15 Ответить
Пффф, звичайно йому подобаються красуні! Він же все життя керував конкурсами цих красунь. Сам їх відбирав, коштував, брав за кожну свою плату, потім продавав впливовим дядькам. Трамп - моделайзер, він окрім модельок інших жінок не сприймає за людей.
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13.11.2024 09:23 Ответить
а шуба за 100 тисяч??
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13.11.2024 09:58 Ответить
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13.11.2024 09:22 Ответить
Доречі, хоч щось Марьяна правильне сказала, що треба перевірити діяльність надьки савченко під час служби у ЗСУ
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13.11.2024 11:41 Ответить
Ось, до речі, недавнє інтерв'ю Надійки Савченко:
https://youtu.be/HLYg8Go86-0?si=ATM3_DIqQN2kN5Cf
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13.11.2024 12:29 Ответить
І ці люди тикають у нас пальцем бо у нас олігархія....так у них теж. Він має медія, міліарди і майже напряму керує урядом
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13.11.2024 08:51 Ответить
а можливо в радники трампа ось о це щє ?
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13.11.2024 08:53 Ответить
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13.11.2024 09:33 Ответить
Ніби то притомні люди. Окрім Маска...
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13.11.2024 08:54 Ответить
Рамасвамі в журналіhttps://www.theamericanconservative.com/a-viable-realism-and-revival-doctrine/ The American Conservative написав, що виступає за передачу Москві окупованих територій та проти вступу України в НАТО.
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13.11.2024 09:11 Ответить
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13.11.2024 08:55 Ответить
Вдвох мають очолити - Маск і Рамасвамі
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13.11.2024 08:56 Ответить
Рамасвами, Мамарима, какая разница
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13.11.2024 08:58 Ответить
Мамарига
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13.11.2024 08:59 Ответить
Тут не те - шо якии кабиздох очолить - а шо вдвох
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13.11.2024 09:04 Ответить
Рамаснімі...)
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13.11.2024 13:38 Ответить
Рамасвамі в журналіhttps://www.theamericanconservative.com/a-viable-realism-and-revival-doctrine/ The American Conservative написав, що виступає за передачу Москві окупованих територій та проти вступу України в НАТО.
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13.11.2024 09:01 Ответить
Маркарову треба звільняти. Через свою тупість вона була використана в агіт.кампанії демократів, які мали досить невеликі шанси на перемогу. Нехай рулить своєю кафешкою.
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13.11.2024 09:03 Ответить
О, і в Америці відкривається офіс ефективних менеджерів. Це вони у нас підгледіли? )
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13.11.2024 09:06 Ответить
Маск уже вивів на чисту воду дармоїдів з NASA.
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13.11.2024 09:27 Ответить
це саме той випадок,коли, ця "зепослиця" більше користі Україні і її народу принесла би мовчанням .Саме на це вказував Джонсон "зеленукіним"Приберіть "зепослицю"- вона є не бажаною в США.
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13.11.2024 09:56 Ответить
так саме тому зелені покидьки її там і тримають)
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13.11.2024 11:07 Ответить
Мені подобається новий міністр держбезпеки.

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13.11.2024 09:57 Ответить
Кажуть, що Маркарова провалила ленд-ліз заради безкоштовної допомоги. А безкоштовна допомога це таке... Знаємо як вона надходила. А ленд-ліз це більш серьозні злбов'язання і його не обов'язково повертати негайно.
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13.11.2024 11:45 Ответить
Не треба надіятися на системну допомогу із-зовні!
Несистемний супротив врятує Україну!
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13.11.2024 12:30 Ответить
Маркарова нічого там не рішала, партитуру для піаніста писав лічно Барісич, той що Козир.
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13.11.2024 12:48 Ответить
"Сматрящій ат трампа" - "вдахнавлёний х%йлом" після телефонного дзівнка.
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13.11.2024 14:03 Ответить
 
 