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Маск може очолити новий департамент США з питань урядової ефективності, - посол Маркарова

Маск очолить новий департамент у США

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про низку майбутніх призначень.

Про це повідомила посол Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Заступник керівника Апарату Білого дому з політичних питань: Стівен Міллер (Stephen Miller) - у 2017 – 2021 роках С.Міллер був старшим радником Д.Трампа. В новій Адміністрації С.Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми", - розповіла дипломат.

Радником з питань нацбезпеки стане Майк Волтц (Mike Waltz) - полковник Національної гвардії у відставці, був радником Д.Трампа з питань національної безпеки. Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США.

Також читайте: Ілон Маск збагатився на $15 мільярдів завдяки перемозі Трампа: Акції Tesla рекордно зросли

Міністром оборони стане Піт Хегсет (Pete Hegseth) один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера "Battle for the American Mind" (червень 2022). Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.

Також читайте: Маск брав участь у телефонній розмові Трампа та Зеленського, - Axios

Джон Раткліфф (John Ratcliffe) - стане директором ЦРУ. Колишній республіканець із Палати представників від Техасу та колишній директор Національної розвідки в попередній Адміністрації Трампа.

Крісті Ноєм (Kristi Noem) - губернаторка штату Південна Дакота, перша жінка на цій посаді, може стати міністром державної безпеки.

"Постійний представник США при ООН: Еліз Стефанік (Elise M. Stefanik) - Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палати представників)", -додала вона.

Спецуповноважений з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики: Томас Хомен (Thomas Homan) – працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

Також читайте: Маск впливає на кадрові рішення Трампа, - ABC News

Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін (Lee Zeldin) - ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023 року.

Спецпосланцем з питань Близького сходу стане Стівен Віткофф (Steven C. Witkoff) - американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

"Новий Департамент з питань урядової ефективності - для аудиту всього федерального уряду - очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі", - підсумувала вона.

Читайте: Маск впливає на кадрові рішення Трампа, - ABC News

Трамп назвав посаду, яку обійме Маск

Автор: 

США (22614) Маск Ілон (641) Трамп Дональд (5536) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+11
Сосну треба, корабельну. Побачить Трамп і скаже "баба, да". Зразу томагавкі передасть
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13.11.2024 09:01
+10
Най нашу марьяну забере. Вона точно по масті пройде.
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13.11.2024 08:50
+8
Маркарову треба звільняти. Через свою тупість вона була використана в агіт.кампанії демократів, які мали досить невеликі шанси на перемогу. Нехай рулить своєю кафешкою.
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13.11.2024 09:03
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Най нашу марьяну забере. Вона точно по масті пройде.
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13.11.2024 08:50 Відповісти
Но послицу менять нужно. Трампу нравятся красивые женщины, а не вот то шо там сидит сейчас
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13.11.2024 08:57 Відповісти
Сосну треба, корабельну. Побачить Трамп і скаже "баба, да". Зразу томагавкі передасть
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13.11.2024 09:01 Відповісти
Якби Ви її побачили в живу, а не на картинках, то навіть пропонувати побоялись би. Тут мар'яна просто ангелок.
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13.11.2024 09:15 Відповісти
Пффф, звичайно йому подобаються красуні! Він же все життя керував конкурсами цих красунь. Сам їх відбирав, коштував, брав за кожну свою плату, потім продавав впливовим дядькам. Трамп - моделайзер, він окрім модельок інших жінок не сприймає за людей.
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13.11.2024 09:23 Відповісти
а шуба за 100 тисяч??
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13.11.2024 09:58 Відповісти
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13.11.2024 09:22 Відповісти
Доречі, хоч щось Марьяна правильне сказала, що треба перевірити діяльність надьки савченко під час служби у ЗСУ
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13.11.2024 11:41 Відповісти
Ось, до речі, недавнє інтерв'ю Надійки Савченко:
https://youtu.be/HLYg8Go86-0?si=ATM3_DIqQN2kN5Cf
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13.11.2024 12:29 Відповісти
І ці люди тикають у нас пальцем бо у нас олігархія....так у них теж. Він має медія, міліарди і майже напряму керує урядом
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13.11.2024 08:51 Відповісти
а можливо в радники трампа ось о це щє ?
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13.11.2024 08:53 Відповісти
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13.11.2024 09:33 Відповісти
Ніби то притомні люди. Окрім Маска...
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13.11.2024 08:54 Відповісти
Рамасвамі в журналіhttps://www.theamericanconservative.com/a-viable-realism-and-revival-doctrine/ The American Conservative написав, що виступає за передачу Москві окупованих територій та проти вступу України в НАТО.
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13.11.2024 09:11 Відповісти
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13.11.2024 08:55 Відповісти
Вдвох мають очолити - Маск і Рамасвамі
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13.11.2024 08:56 Відповісти
Рамасвами, Мамарима, какая разница
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13.11.2024 08:58 Відповісти
Мамарига
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13.11.2024 08:59 Відповісти
Тут не те - шо якии кабиздох очолить - а шо вдвох
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13.11.2024 09:04 Відповісти
Рамаснімі...)
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13.11.2024 13:38 Відповісти
Рамасвамі в журналіhttps://www.theamericanconservative.com/a-viable-realism-and-revival-doctrine/ The American Conservative написав, що виступає за передачу Москві окупованих територій та проти вступу України в НАТО.
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13.11.2024 09:01 Відповісти
Маркарову треба звільняти. Через свою тупість вона була використана в агіт.кампанії демократів, які мали досить невеликі шанси на перемогу. Нехай рулить своєю кафешкою.
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13.11.2024 09:03 Відповісти
О, і в Америці відкривається офіс ефективних менеджерів. Це вони у нас підгледіли? )
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13.11.2024 09:06 Відповісти
Маск уже вивів на чисту воду дармоїдів з NASA.
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13.11.2024 09:27 Відповісти
це саме той випадок,коли, ця "зепослиця" більше користі Україні і її народу принесла би мовчанням .Саме на це вказував Джонсон "зеленукіним"Приберіть "зепослицю"- вона є не бажаною в США.
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13.11.2024 09:56 Відповісти
так саме тому зелені покидьки її там і тримають)
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13.11.2024 11:07 Відповісти
Мені подобається новий міністр держбезпеки.

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13.11.2024 09:57 Відповісти
Кажуть, що Маркарова провалила ленд-ліз заради безкоштовної допомоги. А безкоштовна допомога це таке... Знаємо як вона надходила. А ленд-ліз це більш серьозні злбов'язання і його не обов'язково повертати негайно.
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13.11.2024 11:45 Відповісти
Не треба надіятися на системну допомогу із-зовні!
Несистемний супротив врятує Україну!
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13.11.2024 12:30 Відповісти
Маркарова нічого там не рішала, партитуру для піаніста писав лічно Барісич, той що Козир.
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13.11.2024 12:48 Відповісти
"Сматрящій ат трампа" - "вдахнавлёний х%йлом" після телефонного дзівнка.
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13.11.2024 14:03 Відповісти
 
 