Маск може очолити новий департамент США з питань урядової ефективності, - посол Маркарова

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про низку майбутніх призначень.

Про це повідомила посол Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Заступник керівника Апарату Білого дому з політичних питань: Стівен Міллер (Stephen Miller) - у 2017 – 2021 роках С.Міллер був старшим радником Д.Трампа. В новій Адміністрації С.Міллер матиме провідну роль у реалізації імміграційної програми", - розповіла дипломат.

Радником з питань нацбезпеки стане Майк Волтц (Mike Waltz) - полковник Національної гвардії у відставці, був радником Д.Трампа з питань національної безпеки. Служив в армії США понад 24 роки. Виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. З 2018 року обраний до Палати представників США.

Міністром оборони стане Піт Хегсет (Pete Hegseth) один з ведучих щоденної ранкової програми новин Fox & Friends на Fox News. Автор бестселера "Battle for the American Mind" (червень 2022). Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America.

Джон Раткліфф (John Ratcliffe) - стане директором ЦРУ. Колишній республіканець із Палати представників від Техасу та колишній директор Національної розвідки в попередній Адміністрації Трампа.

Крісті Ноєм (Kristi Noem) - губернаторка штату Південна Дакота, перша жінка на цій посаді, може стати міністром державної безпеки.

"Постійний представник США при ООН: Еліз Стефанік (Elise M. Stefanik) - Конгресмен від 21-го округу шт. Нью-Йорка. З 2021 року Голова Республіканської конференції Палати представників (четверта за рейтингом посада республіканців у Палати представників)", -додала вона.

Спецуповноважений з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики: Томас Хомен (Thomas Homan) – працював виконуючим обов’язки директора Імміграційної та митної служби США (2017-2018). Обіймав високі посади в Управлінні з питань імміграції та митного контролю як за часів Обами, так і Трампа.

Агенцію з охорони довкілля очолить Лі Зельдін (Lee Zeldin) - ексконгресмен Палати представників США від штату Нью-Йорк з 2015 по січень 2023 року.

Спецпосланцем з питань Близького сходу стане Стівен Віткофф (Steven C. Witkoff) - американський інвестор у нерухомість, орендодавець і засновник Witkoff Group.

"Новий Департамент з питань урядової ефективності - для аудиту всього федерального уряду - очолюватимуть Ілон Маск та Вівек Рамасвамі", - підсумувала вона.

